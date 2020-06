annonse

annonse

Med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet får regjeringen flertall for å skjerpe kravet til norskkunnskaper for å få statsborgerskap. Det skjer selv om 107 av 121 høringsinnspill går imot.

I den nye lovparagrafen vil det stå at «alle søkere mellom 18 og 67 år skal ha oppnådd minimum nivå B1 på muntlig prøve i norsk og ha bestått statsborgerprøve. 18-årsgrensen beregnes ut fra søknadstidspunktet.»

– Det er svært skuffende at regjeringspartiene får støtte til å skjerpe kravet til norsk muntlig til et nivå som for de fleste elever i voksenopplæringen er urealistisk og i tillegg knytte kravet opp mot statsborgerskap. I dag føles det rett og slett flaut å være norsk. Jeg synes faktisk vi er blitt litt fattigere, sier Solveig Hals til Utdanningsnytt.

annonse

Hun er fylkesleder for Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark og har årelang erfaring fra voksenopplæringsfeltet. Hals har tidligere sagt til Utdanningsnytt at språkkravet er urealistisk.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har tidligere uttalt at å kravet til ferdigheter i norsk muntlig kan bidra til å forhindre utenforskap og gjøre det enklere å delta i det norske samfunnet.

SV støtter ikke lovendringen

Kun stortingsrepresentant Karin Andersen i SV støtter fagmiljøet, ogviser til at 107 av 121 høringsinnspill ikke støtter forslaget om å heve språkkravet.

annonse

I innstillingen skriver SV: «Flere høringsinstanser har uttalt at forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig er urealistisk og for dårlig utredet. De mener dessuten at det ikke foreligger forskning som støtter en heving av språkkravet.»