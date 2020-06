annonse

En kjendisfrisør med salong sentralt i Stockholm er dømt for voldtekt på en kunde etter behandling. Mannen mener han bare ville vise gjestfrihet.

Hendelsen begynte med at den kvinnelige kunden fikk tilbudt en gratis hårbehandling med musserende vin av 33 år gamle Aryan Saleh. Senere skulle det imidlertid vise seg at Aryan Saleh var mer interessert i å forføre kvinnen. Etter hårbehandlingen førte han henne til et kontor i lokalet, der han hadde sagt at kvinnen skulle få en massasje i nakken. Dette skriver nettavisen Samhällsnytt, som refererer fra dommen i Stockholms tingrett.

Grov voldtekt

Vel inne i kontorlokalet ba han kvinnen om å ta av seg klærne, og begynte å ta på hennes kropp. Hun ble redd, og ba ham om å slutte. Dette falt ikke i god jord hos Aryan, som ifølge kvinnen ba henne om å slutte å «playe» ham (leke med ham, red. anm.).

Det har fremkommet under etterforskningen at Aryan dyttet kvinnen mot en vegg med hele sin armkraft, slik at hun slo bakhodet i en hylle. Deretter voldtok han henne både vaginalt og analt. Voldtekten ble etter hvert avsluttet, på grunn av en telefonsamtale.

Lite troverdig forklaring

Aryan har påstått at han kun ønsket å være «gjestmild» overfor kunden, og har nektet straffeskyld. Han har hevdet at kvinnen var med på de seksuelle handlingene. Tingretten i Stockholm mener imidlertid at hans forklaring er lite troverdig og full av motsigelser.

6. juni forkynte tingretten at Aryan, som dessuten tidligere er dømt for vold mot tjenestemann, trusler, narkotikakriminalitet og fyllekjøring, dømmes for voldtekt.

Han er idømt to år og fire måneders fengselsstraff, og må i tillegg betale 115 600 kroner i erstatning til kvinnen.