Nok en gang har Twitter gått inn og flagget en av Twitter-meldingene til USAs president Donald J. Trump.

Denne gangen dreier det seg om et utspill om at de som forsøker å innføre en såkalt autonom sone i hovedstaden Washington D.C. vil bli møtt med alvorlig styrke.

Black Lives Matter-demonstranter har allerede opprettet en autonom sone i Seattle, som kalles CHAZ(Capitol Hill Autonomous Zone). Nylig forsøkte demonstranter seg på det samme i hovedstaden.

Twitter skriver i advarselen at «denne tweeten bryter med våre retningslinjer mot krenkende oppførsel, og er en trussel om skade mot en identifiserbar gruppe».

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t

— Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020