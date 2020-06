annonse

annonse

Det ble voldelige sammenstøt mellom politi og festdeltakere under en gatefest i bydelen Brixton sør i London.

Bråket startet da festen skulle løses opp grunnet brudd på smittevernreglene.

22 politifolk ble lettere skadd under konfrontasjonen onsdag, hvorav to måtte på sykehus, skriver Daily Mail.

Les også: Politiet i London bruker mer penger på klimademonstranter enn på å bekjempe voldskriminalitet

Bilder og video på sosiale medier viste at politibiler ble knust og flasker kastet på politifolk. Ifølge Daily Mail ble politifolk slått med planker, og enkelte av festdeltagerne skal ha hatt kniver. Politiet ble etterhvert tvunget til å flykte fra de voldelige festdeltakerne.

Truly shocking! Brixton descended into violent chaos last night. Violent mobs chase police and smash up emergency service vehicles. In one clip, a person can be saying: “They have run the police out of here.” @pritipate zero tolerance is the only answer!https://t.co/KAexJtMNwC

— Lady Durrant 🇬🇧 (@LadyDurrant) June 25, 2020