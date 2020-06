annonse

Høyesterett vil i høst vurdere om Nei til EU kan gå til søksmål mot staten for å ha brutt grunnloven i ACER-saken.

– Dette er viktig. Norge avgir stadig mer suverenitet til et EU vi ikke er medlem av, direkte eller via EØS-tilsynet Esa. Vårt søksmål handler om å sikre at politikerne følger grunnloven, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU til Klassekampen.

I to ar har Kleveland prøvd å gå til søksmål mot staten i Acer-saken. Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener Stortingets Acer-vedtak bryter med grunnloven. Både tingretten og lagmannsretten har sagt nei til å prøve saken, de mener den er «abstrakt» og at Nei til EU «ikke har «rettslig interesse» i sak om suverenitetsavståelse.

Brudd på grunnloven?

Innmeldingen i EUs energibyrå Acer skate stor politisk debatt i 2018. Kritikken gikk særlig på at Norge gjennom Acer ga fra seg råderett over energisektoren. Med støtte fra Ap og MDG fikk de borgerlige partiene til slutt flertall for innmelding mars 2018.

Grunnlovens paragraf 115 sier at avgivelse av suverenitet må ha støtte hos minst tre firedeler av Stortinget, med minst to tredeler av representantene i salen. Dette prinsippet ble brutt da Stortinget meldte Norge inn i Acer. Flertallet mente suverenitetsavståelsen var såpass beskjeden at den bare krevde alminnelig flertall. Det samme skjer i saken om EUs jernbanepakke fire.

– EØS-avtalen vokser inn på stadig nye områder. Det har endret rettssituasjonen i Norge. Det er viktigere enn noen gang å få klarlagt betingelsene for avgivelse av suverenitet, sier Kleveland.