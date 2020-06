annonse

annonse

Facebook er kommet under press fra både høyre og venstre i amerikansk politikk.

Flere amerikanske aktivistgrupper, inkludert National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) og Anti-Defamation League oppfordrer nå store selskaper til å inndra finansiering fra Facebook, fordi de mener plattformen har mislyktes i å skape et «mindre fiendtlig» ytringsklima. Dette rapporterer Fox Business.

Kampanjen kommer etter årevis med diskusjoner mellom disse gruppene og Facebook. Aktivistene mener at den populære plattformen ikke har gjort forbedringer i måten de håndterer såkalte hatefulle ytringer på.

annonse

Gruppene gikk sammen om å lage en fullsides annonse publisert i Los Angeles Times nylig, der de oppfordret selskaper til å trekke sin finansiering av Facebook i juli måned.

– La oss sende Facebook en klar beskjed: Deres profitt vil aldri være verdt det å promotere hat, fordommer, rasisme, antisemittisme og vold, het det i annonsen.

Les også: Facebook-ansatt: – Om noen bærer en MAGA-caps kommer jeg å slette det på grunn av terrorisme

Angrep fra høyre og venstre

annonse

Facebook har slått fast at de fjerner mer hatprat enn tidligere, og at de bruker sin plattform på å få flere amerikanere til å registrere seg som velgere. De har også anført at de er under angrep fra alle kanter av det politiske spektrum.

– Under de siste ukene har president Trump utstedet en presidentordre der vi bes om å ikke faktasjekke politiske utspill, mens Biden-kampanjen har bedt oss om å gjøre det eksakt motsatte, har en talsperson uttalt.

Aktivistene sier at de har bekymringer rundt Facebooks evne og ville til å unngå en gjentagelse av angivelige problemer i 2016, inkludert eventuell feilinformasjon fra russiske agenter. Videre har Anti-Defamation League lenge bedt Facebook om å anse Holocaustfornektelse som en form for hatefulle ytringer.