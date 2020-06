annonse

Nå er «hvite Jesus» et symbol på rasisme ifølge «black lives matter»-profil Shaun King.

King kom med oppsiktsvekkende uttalelser på twitter tidligere denne uken.

– Ja, jeg mener statuer av den hvite europeeren de hevder er Jesus skal rives ned. De representerer en type white supremacy, skrev han på twitter.

Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.

They are a form of white supremacy.

Always have been.

In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?

EGYPT!

Not Denmark.

Tear them down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020