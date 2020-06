annonse

En av grunnleggerne til den såkalte «Black Lives Matter»-bevegelsen innrømmer at de er «trente marxister».

De siste ukene har det var mange demonstrasjoner og opptøyer over hele USA, og store deler av den vestlige verden, i regi av «Black Lives Matter», etter dødsfallet på George Floyd.

Organisasjonen, som ønsker at alle politibetjenter blir drept, har også klart å okkupere en hel bydel i storbyen Seattle der de har bygget mur slik at politiet ikke kan komme inn. I helgen ble en person drept inne i den okkuperte bydelen.

Støtte i media

«Black Lives Matter» har også blitt sterkt kritisert for å forherlige vold mot politiet. I 2016 ble fem politimenn skutt og drept av en snikskytter under en av deres demonstrasjoner. I ettertid viste det seg at drapsmannen hadde tilknytning til «Black Lives Matter».

Som følge av at «bevegelsen» har fått mye oppmerksomhet og støtte i media de siste ukene har en av deres grunnleggere kommet med oppsiktsvekkende uttalelser.

I et nytt intervju med Real News Network sammenligner grunnlegger Patrisse Cullors «Black Lives Matter» med Mao Zedongs marxisme i Kina.

– Vi har en idieologi. Vi er trente marxister, sier hun i videoen du kan se øverst.

Vil fjerne Trump

«Black Lives Matter» har fått mye oppmerksomhet i den etablerte norske pressen, men marxist-uttalelsene har ingen skrevet om. Cullors har imidlertid blitt intervjuet av CNN i forbindelse med opptøyene de siste ukene.

Der innrømmet hun at de ikke kun jobbet for «et bedre liv til svarte i USA», men at de også jobber for at Trump blir avsatt som president.

– Trump skal ikke bli gjenvalgt i november, men han bør gå av som president nå. Han er ikke trent for å være president, sa Cullors.

President "Trump not only needs to not be in office in November but he should resign now," says co-founder of the Black Lives Matter Global Network Patrisse Cullors. "Trump needs to be out of office. He is not fit for office." pic.twitter.com/T6mLZ11cEv

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 19, 2020