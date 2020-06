annonse

annonse

En av verdens fremste atmosfærefysikere og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Richard Lindzen, påpekte nylig at det muligens ikke er så smart å la politikken styres av en gjennomsnittsverdi vi innbilles å kontrollere.

Et overforenklet syn på klimasystemet kan lede oss på ville veier. Kanskje kan tidligere forsøk på å forstå klimasystemet mane til besinnelse?

Oppvarmingen etter Lille istid blir gjerne tilskrevet våre utslipp av CO2. Gassen absorberer og emitterer varmestråling, og det blir stadig mer av den i atmosfæren. Selv om datamaskinmodeller viser at det blir varmere med økt atmosfærisk CO2, kan det forholde seg annerledes i virkeligheten. Det er heller ikke åpenbart at en eventuell oppvarming er av det onde selv om den skulle overstige de politisk definerte 1,5°C.

annonse

Det blir også ofte fremstilt som om oppfatningen av at farlige klimaendringer er forårsaket av våre CO2-utslipp, er av spesiell gammel fin årgang. Slike forestillinger fikk imidlertid ikke gjennomslag før på 1980-tallet.

Les også: Solberg vil jobbe for «norske verdier» og sette klimaendringer på dagsorden

Solen

Klimasystemet består av hav og atmosfære på en roterende planet som varmes opp på ulikt vis. Solstrålene går rett ned i havet ved ekvator, men sneier så vidt kloden ved polene. Den ujevne oppvarmingen får luften til å sirkulere og varme transporteres mot polene. Luftsirkulasjonen påvirkes også av de store landmassene og lar seg vanskelig modellere. Sirkulasjonen i havet går mye tregere grunnet vannets tetthet. Variasjoner i havets sirkulasjon kan gå over tusen år slik at Jordens klima også ville ha endret seg uten endringer i ytre påvirkning.

annonse

I atmosfæren finnes vann i fast og flytende form samt som damp. Overgangen mellom disse fasene kan frigjøre enorme energimengder. Vanndamp absorberer og emitterer også mye av varmestrålingen, og skyer reflekterer i tillegg solstråler. Endringer i skylaget som forekommer hyppig, kan utligne effekten av en fordobling av atmosfærisk CO2.

Mengden vanndamp atmosfæren kan holde på, avtar med høyden etterhvert som temperaturen synker. I rundt fem kilometers høyde kan derfor økt C02 spille en rolle såfremt ikke tilstedeværelsen av cirrusskyer overstyrer dette.

Les også: Statsautorisert klimaforsker med lisens til å lyve?

Vitenskapshistorien

Menneskeskapte utslipp av CO2 utgjør bare en liten andel av de rundt 0,04 prosentene CO2 som er i atmosfæren. For å forstå hvordan det var mulig at en oppfatning om at vi kan kontrollere klimasystemet ved å regulere våre utslipp kunne få gjennomslag, kan vi se nærmere på vitenskapshistorien.

annonse

Da James Hansen vitnet om det CO2-drevne klimaet i senatet i 1988, var det en utbredt skepsis til slike påstander blant de dengang så få vitenskapsfolkene som forsket på klimaet. I de påfølgende årene skulle dette endres dramatisk. Bevilgningene til klimaforskningen økte voldsomt. De mange nye klimaforskerne forstod meget vel at årsaken til dette var frykten for global oppvarming.

På den legendariske klimakonferansen på universitetet i Princeton i 1955 der både Jacob Bjerknes og Anton Eliassen deltok, ble økning i atmosfærisk CO2-nivå bare så vidt nevnt. Rundt 1980 hadde man begynt å få en ganske god oversikt over klimahistorien. Data tydet på at temperaturen ved ekvator forble omtrent den samme i kalde som i varme perioder mens temperaturforskjellen mellom tropene og polene viste stor variasjon. Dette var vanskelig å forene med drivhusteoriens oppvarming.

Ekvator og Arktis

Det ser også ut som det er en samvariasjon mellom endringene i solinnstrålingen som følge av Jordens bane og sommerens snødekke i Arktis. Vanligvis synker temperaturen med høyden. Når snø og is blir liggende, kan temperaturen øke med høyden (inversjon). Dette kan stabilisere temperaturen i nedre del av atmosfæren og hindre tilførsel av varmluft fra tropene og dermed forklare den store temperaturforskjellen mellom tropene og polene i kalde perioder og istider.

Nå betraktes imidlertid en redusert temperaturforskjell mellom ekvator og Arktis som en følge av økt global gjennomsnittstemperatur og en mystisk polar forsterkningseffekt. Fortiden blir et bevis på at klimaet er svært følsomt for drivhusgasser. Men det kan snarere være de små endringene av temperaturen i tropene som sier noe om klimafølsomheten enn de store endringene i temperaturforskjellene mellom ekvator og Arktis.