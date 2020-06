annonse

Jake Hepple er fotballsupporteren som sto bak stuntet med et flybanner med teksten White Lives Matter. Nå har han fått sparken.

Også kjæresten hans har mistet jobben, skriver Sky News.

Bakgrunnen er demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd. Samtlige spillere i Premier League spiller med «Black Lives Matter» bak på drakten. I tillegg kneler spillerne før kampen i sympati med den amerikanske BLM-bevegelsen.

Dette har ikke blitt like godt mottatt av alle fotballtilhengere. Mange fotballsupportere har blant annet rykket ut til forsvar for de mange statuene som Black Lives Matter-demonstrantene vil rive eller vandalisere.

Hepple viste sin misnøye ved hjelp av et småfly med banneret «White Lives Matter Burnley», som fløy over Ethiad stadion under kampen mellom Burnley og Manchester City.

Hepple gikk i ettertid ut på Facebook og sa at han nektet å be om unnskyldning:

– Jeg vil ta meg tid til å beklage….til absolutt ingen! Det er nå rasistisk å hevde at hvite liv betyr noe (dagen etter at tre hvite personer ble drept i en park i Reading, men alt vi har sett på TV er black lives matter etter George Floyd ble drept. For en gal verden vi lever i, skrev han.

Mister jobben

Nå melder Hepples arbeidsgiver, ingeniørfirmaet Paradigm Precision, at Hepple har fått sparken. En talsmann for Paradigm Precision uttaler:

Vi har avsluttet vår etterforskning rundt handlingene til en av våre ansatte i relasjon til en hendelse i forbindelse med kampen mellom Burnley og Manchester City (…) Vi har konkludert med at det har vært et brudd på bedriftens policy og prosedyrer. Personen jobber ikke lenger for bedriften.

Talspersonen legger til at firmaet ikke tolererer noen former for rasisme og er «fullt forpliktet til mangfold og inkludering».

Kjæresten til Hepple har også mistet jobben. Bakgrunnen skal være noe hun har skrevet på sosiale medier.