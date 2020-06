annonse

Føljetongen rundt GK-sjef Hans Geelmuyden fortsetter. Nå har fagbladet Kampanje kontaktet PR-byråets kunder.

Bakgrunnen er et intervju med temaet «hvit PR-bransje» hvor Geelmuyden, som er sjef for Geelmuyden Kiese-gruppen, fikk spørsmål om manglende mangfold i norsk mediebransje.

– Ja, når vi søker etter folk er det ikke noe drawback å hete Ahmed, men du må kunne norsk. Det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk og vi lever i en skriftlig kultur. Kebabnorsk er ikke godt nok i GK, sa Geelmuyden.

Bruken av begrepet «kebabnorsk» førte til voldsomme reaksjoner. Blant annet mente SV-politiker Assad Nasir at Oslo kommune burde revurdere sitt samarbeid med Geelmuyden Kiese.

Det kom også kraftige reaksjoner fra andre folk i PR-bransjen, og selv de ansatte i GK vendte seg mot sin egen sjef. I en opphetet diskusjon på Facebook-siden til kommunikasjonsrådgiver i NAV Umar Ashraf beskrev Geelmuyden Ashraf som en «autoritær ekstremist» som bør «lære seg vestlige verdier».

Kommentaren kom under et innlegg hvor Ashraf skrev i trådstart:

«Resultatet av at Resett skriver løgner og om deg en lørdag morgen – du våkner til hatmeldinger. Her er et lite utvalg 😑 Har tatt meg et døgn å prosessere dritten.»

Ashraf skriver også:

«Det som er skremmende i det hele, er at Kampanje ikke har oppgitt min arbeidsgiver i teksten, men Resett legger ut informasjon om hvor jeg jobber.»

Informasjonen om hvor Ashraf jobber fremgår forøvrig i hans egen Facebook-profil.

Kunder reagerer

Nå reagerer også flere av GKs kunder, blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Ikea i Norge.

– Vi tar sterk avstand fra uttalelsene til Hans Geelmuyden. Vi er overrasket over at en som jobber med kommunikasjon kommer med denne typen utsagn, og det svekker vår tillit til ham som ekspert på strategisk kommunikasjon, sier direktør Mari Trommald i Bufdir til Kampanje.

Trommald sier at Bufdir har større forventninger til sine samarbeidspartnere. Hun understreker at «ikke-diskriminering og mangfold er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag», og at Bufdir «jobber aktivt mot rasisme og for inkludering av alle».

Kommunikasjonssjef i IKEA Norge, Helene Løken, sier de har kontaktet GK.

– IKEA ser på mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. Den type uttalelser Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptabelt og ikke forenelig med våre verdier. Vi har samarbeidet med GK i mange år og er naturligvis i dialog med dem om dette, sier Løken.

Høyskolen Kristiania sier at «uttalelsene til Hans Geelmuyden må stå for hans egen regning.»

– Mangfold og inkludering i alle bransjer er viktig, og dette er også viktige verdier for oss. Vi er fornøyde med byrået Geelmuyden Kieses leveranser til Høyskolen Kristiania, men alle som har et kundeforhold med oss blir løpende vurdert, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein Oddvar Evensen.

Hans Geelmuyden sier til Kampanje at han har full forståelse for at kunder reagerer, og at han vil følge opp alle kunder som tar kontakt. Samtidig sier han at han ønsker «å ta en time out» fra debatten.

