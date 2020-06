annonse

PR-sjef Hans Geelmuyden angripes nå også økonomisk. LO trekker sin avtale med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese (GK).

Først var Geelmuyden ute og skrev at «kebabnorsk» ikke var godt nok for å få jobb.

– Ja, når vi søker etter folk er det ikke noe drawback å hete Ahmed, men du må kunne norsk. Det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk og vi lever i en skriftlig kultur. Kebabnorsk er ikke godt nok i GK, sa Geelmuyden.

Deretter kalte han en av sine kritikere, kommunikasjonsrådgiver i NAV Umar Ashraf, for en «autoritær ekstremist» og videre at Ashraf måtte lære seg «vestlige verdier, og ikke «misbruke dem.»

Fagbladet Kampanje har kjørt sak etter sak på Hans Geelmuydens uttalelser. De har også kontaktet GKs kunder. Det er ikke kjent om kundene ville reagert hvis ikke Kampanje hadde stilt dem spørsmål om hva de mente om at PR-byrået deres ledes av nettopp Geelmuyden.

– Vi tar sterk avstand fra uttalelsene til Hans Geelmuyden. Vi er overrasket over at en som jobber med kommunikasjon kommer med denne typen utsagn, og det svekker vår tillit til ham som ekspert på strategisk kommunikasjon, sier direktør Mari Trommald i Bufdir til Kampanje. Bufdir har benyttet Geelmuyden Kiese som PR-byrå over mange år

IKEA bruker også GK. Kommunikasjonssjef i IKEA Norge, Helene Løken, sier de har kontaktet byrået.

– IKEA ser på mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. Den type uttalelser Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptabelt og ikke forenelig med våre verdier. Vi har samarbeidet med GK i mange år og er naturligvis i dialog med dem om dette, sier Løken.

– Trekker seg

Og på torsdag kommer nyheten om at LO ikke bare varsler, men går ut og erklærer at de vil avbryte samarbeidet med Geelmuyden Kiese

– LO har ikke hatt noen fast avtale eller rammeavtale med GK. Vi har nå besluttet å avbryte samarbeidet rundt et enkeltstående prosjekt der vi har benyttet oss av bistand fra GK. Dette gjør vi fordi de siste ukers uttalelser fra Hans Geelmuyden står i sterk motstrid til de verdier vi i LO står for, skriver informasjonssjef i LO, Jenny Ann Hammerø i en epost til DN.

– Ikke mer jeg kan gjøre

– Jeg ble akkurat informert om at LO trekker seg. Det beklager jeg sterkt. Vi har hatt et godt samarbeid på prosjekt. Jeg har allerede beklaget de to uttalelsene, og mer enn det kan jeg ikke gjøre, sier Hans Geelmuyden til DN.