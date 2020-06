annonse

Rødt sikter på å bli stort nok til å sikre regjeringsskifte og rødgrønn flertallsmakt etter valget. – Støre bør forberede seg med en gang, sier Bjørnar Moxnes.

– Vårt mål er et rekordvalg i 2021, sa Rødt-leder Moxnes under sin sommerpressekonferanse torsdag formiddag og fortsetter:

– Flere Rødt-representanter på Stortinget vil gjøre at høyresiden mister flertallet, og er garantien mot at forskjellene øker, at miljøpolitikken lages for dem som tjener best og bor i byene, og at velferd og naturressurser er til salgs, uansett hvem som styrer.

Moxnes og nestleder Marie Sneve la ifølge NTB for dagen et scenario der Rødt om et år er stort nok til å sikre seg den ettertraktede vippeposisjonen i stortingssalen. Nå har de bare en representant på Stortinget, og det er Moxnes selv.

– Kommer ikke utenom

– Støre bør forberede seg på dette med en gang: han kommer ikke utenom Rødt hvis han vil ha et handlekraftig flertall på Stortinget, sa han med adresse til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Da Støre ble spurt hva han gjør hvis han trenger støtte fra Rødt for å danne regjering, slik målingene tyder på nå, sa han at da må Rødt velge om vi vil støtte en rødgrønn mindretallsregjering eller fortsatt høyrestyre. Rødt er helt krystallklare på at vi vil kaste høyreregjeringa. Så spørsmålet Ap må svare på, er om de vil ha en reelt ny politikk eller ikke, sa Moxnes.

Regjeringsskifte er dessuten «helt avgjørende for miljøet», fastslo nestleder Sneve, som framhevet flere klimapolitiske grep:

* Avgift på flyreiser mellom de store byene i Sør-Norge og ut av landet. Null på første tur, og økende jo oftere du flyr per år. Dobbel avgift for business class.

* Avgift på dyre elbiler.

* Sikre at omstilling fra olje ikke blir omstilling til ledighet.

* Stans i all vindkraftutbygging på land til nytt konsesjonssystem er på plass.

Revolusjonære og kommunistiske

Rødt oppsto i 2007 som en sammsluting av AKP-ml og Rød Valgallianse.

Programmet om «væpna revolusjon» ble først droppet da AKP gikk over til å kalles seg Rødt i 2007, men det skjedde ikke uten debatt. Og dulgte formuleringer om voldsbruk besto i mange år deretter, blant annet at «at borgerskapet avvæpnes og folket tar kontroll over militærmakten».