De norske kvinnene som oppholder seg i fangeleirer i de kurdiskstyrte områdene nord i Syria, risikerer dødsstraff.

HRS skriver at Assad-regjeringen snart vil ta over kontrollen områdene nord i Syria. Forhandlingene mellom Damaskus og den kurdiske-dominerte SDF militsen pågår, og forventes å bli avsluttet til høsten. Forhandlingene er sentrert rundt hvilke vilkår for overtakelse som skal gjelde.

Hvis Assad-regimet tar over området hvor den beryktede al-Hol-leiren og andre fangeleirer befinner seg, risikerer flere av de IS-affilierte personene som oppholder seg der dødsstraff, inkludert flere norske kvinner.

7 kvinner fra Norge med barn

I leirene nord i Syria befinner det seg for øyeblikket 7 kvinner fra Norge og deres barn, inkludert: Aisha Shazadi Kausar (29) fra Bærum med ett barn; en kvinne (22) fra Bærum med ett barn; en kvinne (26) fra Bærum med to barn; en barnløs kvinne (33) fra Levanger; og en russisk kvinne med norsk oppholdstillatelse, som har tre barn.

Det er ikke kjent om det befinner seg menn med norsk tilknytning i fangeleirene i det tidligere IS-kalifatet.

Frykt

Tanken på at det syriske regimet kan ta kontroll over fangeleirene som i dag er kontrollert av kurdere, skaper frukt blant de innsatte. Mange IS-kvinner frykter for sine liv.

– En amerikansk diplomat informerte amerikanske IS-kvinner i en av leirene at det syriske regimet er i ferd med å ta over kontrollen i de områdene der leirene ligger, forteller to kvinner i en av leirene til den svenske avisen Expressen.

– Havner vi i regimets fengsler er vi dødsdømte. Det kommer til å bli slutten for oss, sier en svenske.

Syrisk land

Den syriske regjeringen er klar på at den har suvereniteten til å gjøre som den vil med personene som oppholder seg i leiren.

– Det er vårt land og de er våre borgere, sier Ahmad Mounir, den syriske regjeringens spesialrådgiver til Expressen.