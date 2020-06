annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med løpende hendelsesnyheter.

Politiet i Agde r meldte om pågripelsen på legevakta i Kristiansand like etter midnatt, der en kjenning av politiet var pågrepet for å ha forulempet og framsatt alvorlige trusler mot offentlige ansatte.

00.28: NTB skriver: Hovedredningssentralen Sør-Norge mistenker at noen har sendt opp nødbluss over land etter at det er observert mulig nødbluss nordvest for Karmøy onsdag kveld.

Hovedredningssentralen fikk inn melding om observasjon av mulig nødbluss nord på Karmøy, vest for Haugesund i Rogaland, og varslet ressurser for videre undersøkelser.