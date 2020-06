annonse

En tysk student følte seg trakassert og klaget inn professoren for vitsing om tyske turister. Universitetsledelsen i Bergen beklaget uttalelsene på vegne av professoren.

Nå vil professoren ha en unnskyldning, skriver Khrono.

Svein Larsen er professor i psykologi ved universitetet i Bergen. Det var i forbindelse med en forelesning om tysk turisme i Norge at Larsen skal ha sagt:

«De (tyskerne) har vært her før, og nå sniker de seg tilbake inn igjen.»

De fleste studentene lo, men den tyske studenten følte seg støtt og klaget Larsen inn via Si fra-ordningen ved universitetet.

Inkluderende og trygt miljø

institutt- og fakultetsledelse tok klagen alvorlig. Dekanen skrev et brev til studenten der hun beklager professorens uttalelser. Videre skriver hun at «fakultetet skal være et inkluderende og trygt miljø og har ingen toleranse for mobbing og trakassering».

Professor Larsen kaller opptrinnet en «filleting», og mener dagens studenter er for lette å krenke. Men instituttleder Anette Harris mener at det er hennes «plikt å beklage når studenter opplever å bli krenket».

Harris pålegger dessuten Larsen å «frastå fra ytringer av denne typen (koblinger mellom tyskere som invaderte Norge og tyske turister i dag) da det nå er blitt klart at dette kan virke krenkende for tyske studenter».

– De umyndiggjør meg

– Denne saken har plaget meg voldsomt i hele vinter, at jeg skal ha på meg at jeg har trakassert, mobbet og diskriminert studenter er forferdelig, sier Larsen til Khrono.

Det verste er at ledelsen ikke stiller opp for ham:

– De umyndiggjør meg ved å beklage mine ytringer overfor studenten bak min rygg. Og de avslutter notatet med en trussel om «straffeutmåling» og at saken kan havne i personalmappen dersom den utvikler seg.

Larsen spør om han i fremtiden må be om en liste over godkjente vitser fra ledelsen. Han har kontaktet Forskerforbundet, og har ventet på en beklagelse fra universitetsledelsen. Den har ennå ikke kommet.