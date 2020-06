annonse

Rasmus Paludan, som leder det islam- og innvandringskritiske partiet Stram Kurs, er dømt til tre måneders fengsel i Næstved i Danmark.

Rasmus Paludan var tiltalt for i alt 14 lovovertredelser, herunder ærekrænkelse og brudd på rasismeparagrafen. Han har erklært seg ikke skyldig, skriver Berlingske.

Under en demonstrasjon i 2018 skal han ha uttalt at dansker ikke kan sameksistere med «det meget lavtstående muslimske kulturavfall». Under en annen demonstrasjon skal han ha antydet at en kvinne var prostituert og hevdet at han «ikke snakket neger».

Rasmus Paludan har i tillegg mistet retten til å føre straffesaker som advokat i tre år. Han er dessuten fratatt førerkortet i ett år.

– Jeg ser det som politisk at man prøver å stemple meg som kriminell, sa Paludan før rettsaken.

– Det er ikke bare radikaliserte islamister som forsøker å lukke munnen på meg. Det er også journalister i særdeleshet de fra Danmarks Radio og ansatte i systemet, som ønsker å diskreditere meg.

I 2019 ble Paludan dømt til 14 dagers betinget fengsel for rasistiske uttalelser, etter at han i en video sammenkoblet «de fleste negere i Sør-Afrika» med personer som har lav intelligens.