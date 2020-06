annonse

Jada, i coronatider er noenting annerledes enn ellers. Men: Når flyselskapene får statstøtte og hjelp i disse tider så bør de iallfall ta vare på sine passasjerer – som de jo så sårt trenger!

Jeg reiste Stavanger-Oslo-Tromsø den 17.juni. Med god ventetid på Gardermoen skulle jeg høre med Norwegian om en del ting som ikke er så lett å få svar på over nettet (heller ikke over chatte-kanalen) – og på telefon tar det jo måneder å få svar.

Men der – på vår hovedflyplass – var det ikke EN person å treffe. Ikke engang midt på dagen eller deler av dagen. Servicesenteret var coronastengt!

Den er for billig, ærlig talt! Med glass og avstand er det en mye sikrere arbeidsplass enn for de kabinansatte om bord i flyene. Og samme kveld kommer nyhetene om at flyselskapene starter opp med ruter til land som våre myndigheter fraråder å reise til og fra nå.

Hvis dere nå tar med coronasmitte til landet må dere ikke komme for å be om støtte en gang til. Og med en sånn nyhet og samtidig stengt servicesenter sier dere egentlig at bare dere tjener penger så gir dere blaffen i de passasjerene dere allerede har.

Dere har jo heller ikke svart på refusjonskrav fra over to måneder tilbake!

Når vi lander i Tromsø bør det være en åpen kiosk ved ankomst Tromsø, Avinor. Iallfall deler av dagen da flest fly ankommer. Med to timers flytur uten servering og flere med ventetid og bussreiser foran seg, og langt fra flyplass til kiosk for de som ikke har egen bil…. Jeg klarte meg godt, men mine tanker gikk til dem som er avhengige av jevne og små måltider.

Det var ingen personer tilgjengelige ved ankomstservice. Og hvorfor tar det nesten en halv time å vente på bagasjen når det er bare halvparten så mange kofferter som ellers? Dette er mildt sagt altfor dårlig!

