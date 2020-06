annonse

Prisanslaget for fangst og lagring av CO2 i Norge justeres kraftig opp. Kostnad over ti år kan bli 25,1 milliarder kroner.

Dette fremgår i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics, som konkluderer med at det kan være best å kun fange CO₂ fra ett av de to anleggene som har vært oppe til vurdering.

Kvalitetssikrerne mener at Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn bør prioriteres framfor Fortums avfallsforbrenningsanlegg i Oslo, ifølge NTB.

CO₂-fangst har lenge vært et politisk prestisjeprosjekt. På regjeringens hjemmeside kan man lese:

«Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv.»

Under nyttårstalen 1. januar 2007 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg:

«Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding.»

Usikre på lønnsomhet

Noen år og mange milliarder kroner senere ble prosjektet skrinlagt. Nå børstes støvet av den gamle drømmen om å redde klimaet ved hjelp av CO₂-håndtering i Norge. Men ifølge den nye rapporten vil prislappen bli høy også denne gangen.

Kvalitetssikrerne har analysert av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

De har funnet at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men dette krever et globalt perspektiv og en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk, som innebærer en ti ganger så høy pris på utslipp av CO2 som i dag.

«Våre følsomhetsanalyser viser samtidig at tiltaket også i flere tilfeller kan være svært ulønnsomt», advares det.