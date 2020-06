annonse

annonse

Ungarns asyllov lever ikke opp til landets forpliktelser i henhold til EU-lovgivningen, fastslår EU-domstolen.

Generaladvokat Priit Pikimäe har funnet en rekke brudd på EUs regler. Ungarn får kritikk blant annet for ikke å sikre adgang til asylprosessen, for ulovlig internering og for ulovlige returer av personer som oppholder seg ulovlig i landet.

En formell uttalelse fra en av rettens generaladvokater er ikke en dom, men disse betraktningene blir ofte retningsgivende for senere dommer, skriver NTB.

annonse

Den konservative ungarske statslederen Viktor Orbán har i årevis blitt sterkt kritisert for sin innstilling til masseinnvandring og multikultur.

Nylig kom en annen avgjørelse i EU-domstolen, som konkluderte med at en lov vedtatt i Ungarn som krever større åpenhet rundt utenlandske donasjoner til NGOer er et brudd på EUs lover. Ifølge EU-domstolen var loven diskriminerende og et brudd på prinsippet om fri bevegelse av kapital.

Les også: Viktor Orbán sjokkert over kaoset i det multikulturelle Vesten

Den ungarske regjeringen stengte i mai transittsonen Röszke etter en kjennelse fra EU-domstolen. Retten slo fast at asylsøkere i sonen ble utsatt for frihetsberøvelse, noe som kan være ulovlig. Ungarn avviste kjennelsen, men rettet seg altså likevel etter den.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474