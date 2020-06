annonse

20. juni ble tre homofile, hvite menn stukket til døde av en muslimsk asylsøker i England. Nå svarer LHBT-organisasjon med kamp mot islamofobi og rasisme, mens mediene unngår å omtale ofrenes skeive legning.



Parkidyll ble blodbad



Det var en varm og solrik lørdag i byen Reading i Sørøst-England, og James Furlong, Joe Ritchie-Bennett og David Wails hadde samlet seg for å slappe av i Forbury Gardens.

Ute i finværet var imidlertid også Khairi Saadallah (25), en asylsøker hvis historikk omfatter kriminalitet, psykiatri og rusmisbruk. Saadallah hadde nylig sonet en fengselsdom, og var nå sluppet løs blant folk igjen.

Med kniv i hånden gikk Saadallah inn i den fullsatte parken, hvor han søkte opp og stakk de tre mennene i ryggen og under armene. Ofrene var tilsynelatende ikke tilfeldig utsett. Saadallahs bopel skal nemlig ligge vis-à-vis en homo-pub, og han skal flere ganger ha iakttatt de tre utenfor.

Saadallahs hat mot skeive bekreftes av en homofil mann som påstår å være en bekjent av drapsmannen. Ifølge vedkommende skal Saadallah ha uttalt: «I mitt land halshugger vi motbydelige folk som deg.» Saadallah angis å være fra Libya i Nord-Afrika.

James Furlong (36) var lærer i historie, mens David Wails (49) hadde doktorgrad og jobbet som forsker. Amerikanske Joe Ritchie-Bennett (39) var på sin side ansatt i et britisk farmasiselskap. Ritchie-Bennett var selv enkemann siden 2014.

Vrir drapene over på islamofobi

Stonewall, en av Storbritannias største interesseorganisasjoner for LHBT-personer, nevner ikke homofobi i sin omtale av massakren. Isteden løftes det regnbuefargede plastsverdet til kamp mot islamofobi og rasisme.

Our thoughts are with those affected by the attack in Reading on Saturday. It’s heartbreaking to hear two of the victims were LGBT. But we can’t let Islamophobic, racist and xenophobic rhetoric be used to divide us. We must stand together to make progress.

— stonewalluk (@stonewalluk) June 22, 2020