annonse

annonse

Gaute Drevdal, som fredag ble dømt til 13 års fengsel for flere voldtekter, mener at #metoo har påvirket utfallet i saken hans.

– Vi hører jo stadig at tvilen skal komme tiltalte til gode, og at ting skal være bevist ut over enhver rimelig tvil. I dette tilfellet har tvilen kommet de fornærmede til gode. Selv om sannsynlighetsovervekten i hver sak taler mot at det har skjedd noe kriminelt, velger retten å gå motsatt vei på grunn av antallet anklager. Men antallet er det politiet selv som har skapt. Det er ikke separate eller uavhengige anklager, sier Gaute Drevdal til NRK.

Fredag ble Drevdal, som har vært redaktør for magasinet Natt&Dag, dømt til 13 år og seks måneders fengsel for ni voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. Drevdal har hele tiden nektet straffskyld for det han nå er dømt for, og har anket dommen.

annonse

Les også: Tidligere redaktør dømt til 13 og et halvt års fengsel for flere voldtekter

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 2005 og 2014. De første anmeldelsene kom i 2015.

– Tanker fra #metoo, eller #jegharopplevd, som det het i Norge i 2015, gjennomsyrer de første anklagene som kom mot meg. Om det har påvirket utfallet, vet bare dommerne, sier Drevdal.

Koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb avfeier utspillet fra Drevdal.

annonse

– Dette får stå for hans regning. Som bistandsadvokat skal jeg ikke uttale meg om skyldspørsmålet. Det jeg imidlertid kan fremheve er at dommen er grundig, og ivaretar rettssikkerhetsprinsippene i norsk rett. Dette handler ikke om #metoo, men seksuelle overgrep, sier Brodtkorb til NRK.