Vi blir fratatt hovedroller fordi de ikke er hvite. Det mener skuespillerne Iselin Shumba Skjævesland og Kingsford Siayor.

– Det er en kulturell rasistisk forbrytelse som skjer. At mangfoldige nordmenn ikke får representert og fortalt historier på lik linje med andre nordmenn, sier Skjævesland til NRK.

Iselin Shumba Skjævesland har en norsk mor og en afrikansk far og vokste opp i Agder. Hun er utdannet skuespiller ved Kunsthøgskolen i Oslo og ved The Michael Chekhov Institute i New York. Hun er også en aktivt samfunnsdebattant, og var blant en initiativtakere til #stilleforopptak, et metoo-inspirert opprop der over 500 norske skuespillere tok et oppgjør mot seksuell trakassering, skriver Wikipedia.

Skjævesland har fått noen biroller i blant annet TV-seriene Hjem til jul og Snøfall. Men å få en hovedrolle i film, mener hun at det er et stort handikap å være mørkhudet. Hun hevder at hun blir vurdert til roller ut fra hudfarge og ikke hennes skuespillerferdigheter.

– Det handler så mye om fargen min. Jeg har blitt helt skremt. Jeg hadde ingen anelse om at det skulle være slik da jeg entret bransjen, sier hun.

På prøvefilming blir hun typecastet til roller er for ikke-hvite, hun tror at kriteriet er hudfarge. Det syns hun er veldig spesielt i Norge i 2020.

Skuespiller Kingsford Siayor sier han ikke blir vurdert på lik linje som hvite skuespillere. Han merker en bedring, men han er lei.

– Jeg orker ikke si ja til noen ting lenger som har med hudfarge å gjøre. Og hvis det betyr at jeg må gå sulten så er det greit, da får jeg heller ta en helt annen jobb. Jeg orker ikke å spille det spillet noe mer. Så det er ikke noe vits i å spørre meg rett og slett, sier han.

Ståle Stein Berg i Norsk filminstitutt anerkjenner problemet, og skal gjøre noe med det. Ved utdeling av filmstøtte vil de innføre mangfold som vurderingskriterium.

Skjævesland sier at det påvirker samfunnet at det er for få flerkulturelle i underholdningsbransjen.

– Når det ikke er plass til oss i fiksjonen, hvordan i alle dager skal det da lages plass til oss i virkeligheten?, spør hun.