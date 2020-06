annonse

Rekken av mennesker og organisasjoner som fordømmer Hans Geelmuyden øker. LO opplyste torsdag at de avbrytter en kontrakt med kommunikasjonsbyrået han leder, GK.

Men i en oppsiktsvekkende utvikling benytter Oslo kommune muligheten til å varsle at alle leverandører heretter skal forplikte seg til å «identifisere seg med Oslo kommunes verdigrunnlag»

Det er fra Plan- og bygningsetaten at utspillet kommer gjennom Bykuben – Oslos senter for byøkologi’.

Plan- og bygningsetaten ligger under Oslo kommune og er kunder av GK, skriver DN som har kontaktet byrådsleder Raymond Johansen.

– I en tid der vi trenger å bygge broer mellom folk, brenner Hans Geelmuyden broer. Og han er ikke alene om det. Hver dag skriver folk, og spesielt menn på vår alder, lignende ting på sosiale medier.

Og Johansen fortsetter:

– Enkeltuttalelser som dette er i seg selv problematiske nok, men viktigere er det at vi begynner å se noen mønstre og strukturer i samfunnet vårt. Fellesskapet er ikke sterkt nok. En del føler seg utenfor, mens andre mener de kan heve seg over andre mennesker. Slik kan vi ikke ha det. Jeg håper ikke at den viktige debatten som nå pågår om mangfold vil koke bort i Geelmuydens ukloke uttalelser.

Og hans underordnede gir sitt besyv med. Oda Eline Bodsberg Stræte er kommunikasjonsansvarlig i Bykuben:

– Bykuben har kontrakt ut 2021 med Geelmuyden Kiese om teknisk bistand til chatbot og innholdsproduksjon for kampanjen «Min grønne utfordring.» Bykuben har ikke på noe tidspunkt hatt direkte kontakt med Hans Geelmuyden, kun rådgivere i selskapet, skriver Stræte og fortsetter:

– Bykuben vil for fremtiden sørge for å legge inn i våre kontrakter at vi vil at tilbyderne skal kunne identifisere seg med Oslo kommunes verdigrunnlag. Vi jobber for mangfold og muligheter for alle, og ønsker at samarbeidspartnerne våre skal kunne stå for det samme.

Det er ikke kjent gjennom DNs artikkel hvordan det en slik identifisering med verdigrunnlaget skal håndheves eller hva dette verdigrunnlaget i kommunen er.