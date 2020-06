annonse

Mannen bak Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» tapte i PFU mot Faktisk.no. Knut Amundsen betegnet Faktisk.no som søppeljournalistikk av verste sorten.

– Pressens etikkregler tillater både harde vinklinger og journalistikk med et politisk ståsted. Men hvem vurderer om Faktisk.no følger sitt helt spesielle mandat om å være nøytrale faktasjekkere, skriver forsker Kjersti Thorbjørnsrud, ved Institutt for samfunnsforskning i Aftenposten.

Men det var ingen faktasjekk av «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Det var en sak de kalte den for «innsikt». Det var ingen foranledning, de hadde ikke noe påstand som skulle faktasjekkes.

«Grunnleggeren av den raskt voksende Facebook-gruppen har sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer «vår tids nazister». En av administratorene har hetset statsministeren på Twitter, og har klare koblinger til den sterkt islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge,» skrev Faktisk.no.

Den saken havnet i PFU, der ble den bedømt etter journalistiske retningslinjer og Faktisk.no ble frikjent. Men spørsmålet er hvem skal bedømme bedømmeren, skriver Thorbjørnsrud. En faktasjekker skal være nøytral, men Faktisk.no har vært kritisert for å være partisk.

Hun skriver videre at der pressen ellers har formålsparagrafer som gir dem en verdimessig forankring og en politisk profil, har Faktisk.no et smalere mandat: Gjennom medlemskap i en internasjonal sammenslutning av faktasjekkere, er de pålagt å være strengt nøytrale og upartiske.

– Faktisk.no forplikter seg kun til ett oppdrag, å undersøke sannhetsgehalten i opplysninger som er basert på etterprøvbar informasjon. Det gjør de ved hjelp av åpne metoder og kilder, der de trinn for trinn beskriver hvordan de har kommet frem til konklusjonen sant, delvis sant, delvis feil eller helt feil, skriver hun.

Sammensatte fenomener kan sjelden beskrives med to streker under svaret, skriver Thorbjørnsrud og sier videre at hvordan en toner ned eller opp, vekter, fortolker og setter sammen flere opplysninger for å belyse en kompleks sammenheng, gjenspeiler uunngåelig et verdisyn og et ståsted.

– Men hvis Faktisk.no vinkler og spisser saker på linje med pressen for øvrig, der det de velger å grave i, gjenspeiler en overordnet verdiorientering, hva skal vi da med Faktisk.no? Og hvem i all verden skal bedømme faktadommeren? spør Thorbjørnsrud.

