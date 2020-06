annonse

Den tidligere nestlederen i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, ønsker nå å ta et oppgjør med Carl I. Hagen.

Sandberg og Hagen er fundamentalt uenige om hvilken retning som er best for Frp, skriver TV 2.

Carl I. Hagen ønsker å ta Frp i en mer nasjonalkonservativ retning, mens Sandberg støtter partileder Siv Jensens liberale linje.

– Frps liberalisme er økonomisk politikk – ikke verdier. Det er Venstre som står for de liberale verdiene, og de hører ikke hjemme i Frp. Jeg vil heller gå i retningen av nasjonalkonservatisme enn den ytterliggående liberalismen, sier Hagen.

– Frp har en ypperlig leder i Siv Jensen, men hun og ledelsen må få arbeidsro. At flere roper på ny leder er bare et nytt bevis på at man ønsker splittelse. Jeg forstår ikke hva man legger i «ta Frp tilbake»? Til hva? Jeg har vært med fra 0,2 prosent, er det dit man vil?, kontrer Sandberg.

Per Sandberg mener Hagen bevisst går inn for å splitte partiet og advarer mot det han kaller Hagens tomme ord kontra reelle politiske resultater.

– Carl med flere jobbet kontinuerlig i opposisjon mot regjeringsdeltakelsen. Dette var svært ødeleggende for de faktiske resultater Frp fikk ved deltakelsen. Uansett gjennomslag, ble dette aldri godt nok. Man ser allerede at politikken dreies fra Frp etter at Frp gikk ut. Man får mindre Frp-politikk, logisk nok. Det er Carl I. Hagens strategi; bedre å rope i skogen enn politiske resultater, sier Sandberg.

Viktig med liberalisme

Sandberg viser til Oslo Frp som han mener fører Hagens politiske linje.

– Carl I. og de nasjonalistiske kreftene har jo styrt og holdt rattet i utviklingen i Oslo Frp. Her er det ikke 10 prosent, men betydelig lavere. Dette er heller ikke noen nyhet fra Hagen, dette er hakk i plata. Carl I. Hagen bør ta en prat med Senterpartiet, men jeg tolker det dithen at Carl I. igjen vil splitte partiet. Slik han kontinuerlig gjorde når Frp satt i regjering, sier Sandberg og fortsetter:

«Fremtidsutsiktene for Frp vil ikke være etter de nasjonalistiske linjer. Norge og norsk økonomi trenger et sterkt og oppegående liberalistisk parti. Det er helt avgjørende at partiet dyrker i liberalistiske prinsippene. Unntakstilstanden vi har sett og er midt i nå, viser tydelig hva proteksjonisme og nasjonalismen resulterer i.»

Hagen selv tar kritikken med knusende ro og synes Sandberg har blitt en trist figur.

– Jeg var mer enig med Per Sandberg da han var innvandringspolitisk talsmann. Etterhvert har han endret meninger på det meste og er ikke til å kjenne igjen. Egentlig bare trist!

Carl I. Hagen annonserte nylig at han vurderer å stille på listen for Oslo Frp til neste stortingsvalg.