annonse

annonse

IMDi har laget filmer med forslag til nyord for homofil, lesbisk, bifil og transperson på somali og arabisk.

Initiativet er tatt med sikte på å skape økt toleranse for alle seksuelle legninger.

– På arabisk finnes det 40 for ord for kjærlighet, men ingen respektfulle ord for menn som elsker menn. På somali finnes det ni ord for å kysse, men ingen respektfulle ord for kvinner som er tiltrukket av kvinner, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), til Aftenposten.

annonse

Les også: Det MSM ikke skriver: Gjerningsmannen var muslim og ofrene homofile

Målet med filmene er å gi skeiv ungdom med bakgrunn fra aktuelle land ord til å snakke om egen identitet på sitt morsmål, som somali eller arabisk, uten at det oppleves som nedlatende.

Filmene er laget i samarbeid med Skeiv Verden.