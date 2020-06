annonse

En norskiraner er dømt til sju års fengsel i en dansk domstol for å planlegge drepe en eksiliraner bosatt i Danmark på vegne av iransk etterretning.

Ifølge NTB har 40-åringen bodd i Norge i ti år og er norsk statsborger. Han ble pågrepet av svensk politi i Göteborg i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Mannen var tiltalt for å ha samlet inn informasjon om en eksiliraner i Danmark på vegne av iransk etterretning. Spioneringen pågikk i Ringsted i Danmark, der eksiliraneren bor etter å ha kommet til Danmark som flyktning i 2006.

I tiltalen kommer det frem at norskiraneren blant annet skygget eksiliraneren ved hans bolig, og at mannens kone ble filmet.

Norskiraneren har hele tiden nektet straffeskyld, og fastholder at han selv flyktet fra Iran til Norge etter å ha konvertert til bahai-religionen. Han begrunnet forholdene med at eksiliraneren for noen år siden hadde hatt et forhold til kona hans.

Straff

Straffeutmålingen ble klar torsdag, med enstemmighet om å dømme ham til sju års fengsel. Han er også dømt til utvisning fra Danmark.

– Vi har lagt vekt på forholdets karakter og grovhet, og at saken dreier seg om bistand til en fremmed etterretningstjeneste, sier rettens formann John Larsen.

Anke

Retten mente at norskiranerens forklaring ikke var troverdig, men mannen står på sitt og anker torsdagens dom.

– Vi vil gjerne anke til lagmannsretten med påstand om frifinnelse, sa forsvarer Michael Juul Eriksen etter dommen.

Norskiraneren må sitte i fengsel inntil ankesaken er avgjort.