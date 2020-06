annonse

– Vi har kommet frem til at hvis vi kan redde barn fra overgrep med dette, er det verdt det. Vi må beskytte barna her og ikke overgriperne, sier Kay Eriksen i Mannegruppa Ottar.

I sosiale medier har nå Mannegruppa Ottar begynt å identifisere overgrepsdømte.

– En overgriper har ofte flere ofre. Det er derfor vi vil gjøre noe. Vi trenger en offentlig debatt om dette temaet, sier Kay Erikssen i Mannegruppa Ottar til NRK.

Foreningen har kalt aksjonen «Nabovarsel», ifølge kanalen.

Prosjektet er landsomfattende og har som mål å opplyse nabolag om at de har pedofile/og eller overgripere boende i nærheten.

Det er Aron Jahnsen i Mannegruppa Ottar som reiser rundt i Norge og varsler naboer av dømte pedofile. I en nylig podkast snakker han om en tur på 12 dager hvor like mange overgrepsdømte ble eksponert.

Mannegruppa Ottar sier også at de ønsker et offentlig register over overgrepsdømte.

Kan rammes

Ifølge Politiet i Nordland kan aksjonen rammes av straffelovens paragraf 266 som setter straff for skremmende, plagsom eller hensynsløs opptreden.

– Det er et prinsipp i rettssamfunnet at den som har gjort opp for seg etter en dom skal kunne få gå videre med sitt liv etter endt soning. Uavhengig av hva man måtte mene om straffenivået i overgrepssaker, skriver politiinspektør Bjarte Valla i en e-post til NRK.

Mannegruppa Ottar er klar over at det de nå gjør er på kanen av loven. Det er Aron Jahnsen som har reist rundt og varslet, Han er makkeren til Kay Eriksen på podkastene

En mann ble fredag pågrepet av politiet på Fauske i Nordland for å ha varslet naboer om at de har overgrepsdømte boende i nærheten.

Nordland politidistrikt opplyser i en pressemelding at mannen er siktet for straffelovens paragraf 266, som går på plagsom og hensynsløs opptreden, ifølge NTB.

– Mannspersonen i slutten av 30-årene ble pågrepet av politiet på Fauske i Nordland politidistrikt. Mistanken går konkret på at personen har viderebrakt opplysninger om tidligere domfellelser mot navngitte personer overfor de fornærmedes naboer, samt på sosiale medier, sier politiadvokat Kine Wesseltoft.

Flere anmeldelser

NRK skriver at fire personer har anmeldt forholdet til politiet.

– Pågripelsen ble gjort på bakgrunn av flere anmeldelser fra personer som har vært utsatt for handlingene samt informasjonen som er lagt ut på sosiale medier. Politiet anser at dette som straffbare forhold, og finner at det foreligger gjentakelsesfare for nye tilsvarende handlinger, sier Wesseltoft.

– Flere av de fornærmede har overfor politiet gitt uttrykk for at handlingene til den mistenkte har rammet både dem selv og deres familier, og har brutt inn i de fornærmedes ønske om å leve sine liv i fred etter endt straffegjennomføring, sier hun.

Vil bli avhørt

Wesseltoft sier til NTB at politiet nå vil etterforske anmeldelsene.

– Vi har ikke grunnlag for å varetektsfengsle ham, men vi vil avhøre ham og deretter vurdere hva vi vil foreta oss videre, sier hun.