Den pakistanske statsministeren Imran Khan får kritikk fra flere hold etter å ha sagt at USA gjorde Osama bin Laden til en martyr.

BBC melder at Khan kom med kommentarene torsdag da ha snakket om den amerikanske likvideringen av bin Laden – hjernen bak de spektakulære terrorangrepene 11. september – under en tale i det pakistanske parlamentet. Khan brukte ordet «shaheed», et ærefult arabisk begrep for en martyr i islam.

Den notoriske terroristen ble drept i 2011, da amerikanske spesialstyrker raidet gjemmestedet hans i den pakistanske byen Abbottabad, uten at pakistanske myndigheter ble informert på forhånd.

– Jeg vil aldri glemme hvordan vi pakistanere ble ydmyket da amerikanerne kom inn i Abbottabad og drepte Osama bin Laden, og gjorde ham til martyr, sa Khan.

Ultimate terrorist

Opposisjonsleder og tidligere utenriksminister Khawaja Asif kritiserte Khan og kalte bin Laden den «ultimate terrorist».

– Han ødela nasjonen min, og så kaller Khan ham en martyr, sa Asif i parlamentet.

Bilawal Bhutto Zardari fra Pakistan Peoples Party som hadde makten da Bin Laden ble drept, anklaget statsministeren for å forherliggjøre voldelig ekstremisme.

Diskriminering

Meena Gabeena, en profilert pakistansk aktivist, er også svært kritisk til Khans uttalelser.

– Muslimer over hele verden sliter med diskriminering på grunn av moderne terrorisme og vår statsminister gjør det verre ved å kalle Osama bin Laden en martyr av islam!, skrev hun på Twitter.

Rapport

Khans tale kom etter at Pakistans utenriksdepartement hadde avvist en nye rapport fra USA, som anklaget Pakistan for å fortsette å være en trygg havn for regionalt fokuserte terrorgrupper.

– Mens rapporten erkjenner at al-Qaida er blitt alvorlig svekket i regionen, unnlater den å nevne Pakistans avgjørende rolle i å desimere al-Qaida, og dermed redusere trusselen som terroristgruppen en gang utgjorde for verden, sa utenrikskontoret i en offentlig uttalelse.