Flere store annonsører kommer til å delta i kampanjen #Stophateforprofit. Boikotten skal iverksettes i juli. Målet er å få Facebook til å hindre spredning av rasisme og hatefulle ytringer.

Etter kampanjen til Black Lives Matter har det blitt mye fokus på rasisme, og en koalisjon av organisasjoner i USA har igjennom #Stophateforprofit begynte å legge press på Facebook og datterselskapet Instagram, skriver The Guardian. Begrunnelsen er at de vil ha tydeligere retningslinjer. De mener at Facebook ikke gjør nok for å hindre spredning av falske nyheter. Organisasjonene hevder også at Facebook har blitt en plattform for oppfordring til vold, høyreekstrem propaganda og hatefullt innhold.

Dagens Næringsliv skriver at Facebook kom med en pressemelding der de sier at selskapet stiller seg bak Black Lives Matter-kampanjen, og at hatefulle ytringer ikke hører hjemme på deres plattform, noe retningslinjene deres speiler.

– Men vi innser at vi kan gjøre mer, skriver Facebook og viser til syv hovedområder.

De vil profilere stemmer som kjemper for menneskerettigheter og mer informasjon om hvordan man kan stemme i det kommende presidentvalget. Men disse punktene er ikke bra nok for organisasjonene, de har igjennom kampanjen #Stophateforprofit planer om å presse Facebook til å innføre ytterligere kontroll.

Sist ut var den amerikanske iskremprodusenten Ben & Jerrys. De informerte på Twitter at de vil trekke sine annonser fra Facebook. Ben & Jerrys begrunner dette med at de støtter kampanjen #Stophateforprofit, og mener at Facebook må gjøre mer for å hindre spredning av rasisme og hatefulle ytringer.

We will pause all paid advertising on Facebook and Instagram in the US in support of the #StopHateForProfit campaign. Facebook, Inc. must take the clear and unequivocal actions to stop its platform from being used to spread and amplify racism and hate. >>>https://t.co/7OpxtcbDGg pic.twitter.com/I989Uk9V3h — Ben & Jerry's (@benandjerrys) June 23, 2020

Det er flere kjente merkevarer som har valgt å bli med på boikotten. Blant annet produsentene av uteklær Patagonia og North Face.

