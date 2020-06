annonse

annonse

Væpnet politi har stengt ned deler av sentrum i den skotske byen Glasgow som følge av en «alvorlig hendelse», ifølge NTB.

Et tungt politioppbud er på plass i West George Street.

Politiet har ennå ikke bekreftet hva hendelsen handler om, men ifølge BBC, skal til sammen 3 personer ha mistet livet etter å ha blitt stukket med kniv. En politibetjent skal også ha blitt stukket ned.

annonse

– Det erfares at den mistenkte ble skutt av politiet. Man tror at den mistenkte er død, skriver reporter Catriona Renton i BBC Scotland.

Et øyevitne sier han så fire personer ble brakt bort i ambulanser.

Politiet i en uttalelse at situasjonen er under kontroll. Det skal ikke være noen fare for den generelle befolkningen.

Saken oppdateres

annonse

Reports coming in of a major incident in Glasgow city centre following a mass stabbing. pic.twitter.com/BvRsa4BiCu — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 26, 2020