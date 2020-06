annonse

Statsminister Erna Solberg (H) gambler med norske jobber hvis hun venter med å forlenge permitteringsperioden ut året, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Regjeringen viser en trassighet og lytter ikke til partene i arbeidslivet, sier han til NTB.

Statsministeren oppsummerer fredag en politisk vår totalt dominert av koronavirus og økonomisk krise.

De siste dagene har NHO-sjef Ole Erik Almlid og hans kollega i LO, Hans Christian Gabrielsen, nærmest konkurrert om å være skarpest i advarslene om tap av jobber hvis ikke permitteringsordningen forlenges.

– Erna Solberg bruker en teoretisk påstand om at permitteringsregelverket låser folk inne i jobber som kanskje ikke har livets rett. Det er det klokt å følge med på. Men når både Almlid og Gabrielsen så klart sier at dette kan føre til at folk unødig blir sagt opp, mener jeg regjeringen med åpne øyne gambler med norske arbeidsplasser i en veldig sårbar periode, sier Støre.

Advarsler

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 uker. Men for dem som ble permittert i mars og april, er perioden forlenget til ut oktober. NHO og LO ber om at dette midlertidig forlenges til 52 uker.

Støre trekker fram reiseliv, luftfart, hotell og restaurant som eksempler på bransjer hvor utvidet permittering kan bidra til sikkerhet for inntekt og jobb.

– Det er ikke på kort sikt andre jobber å gå over til, og det er håp om at aktiviteten kan komme i gang gradvis, mener han.

Samtidig har flere økonomer advart mot langvarig permittering, fordi det kan være et hinder for aktivitet. Støre vil lytte, men er likevel mer opptatt av advarslene fra LO og NHO.

– Man er opptatt av arbeidsfolks interesser og, fra NHOs side, at bedrifter som kan komme i gang igjen, skal kunne fortsette med erfarne folk i virksomheten, sier han.

Stemte nei

Også Frp tar nå opp permitteringsspørsmålet. Det skjer få dager etter at partiet ble enig med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Frp har lenge ønsket forlenget permitteringstid, men fikk ikke gjennomslag i forhandlingene, ifølge stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

– Vi fikk gjennomslag for at man fortløpende skulle følge situasjonen og foreta endringer ved behov, sier han til NTB.

Wiborg viser til at LO og NHO nå har sendt bred til regjeringen, fordi flere bedrifter har begynt å sende ut oppsigelsesvarsler.

– Derfor må regjeringen på banen nå. Dette kan løses på flere måter rent praktisk. Men hvis det krever at Stortinget må avbryte sommerferien, er jeg åpen for det, sier han.

Kunne vært løst

Ap og Sp stusser over Frps holdning.

– Frp stemte sammen med regjeringspartiene ned forslag om dette senest sist fredag. Om de nå har snudd, så er det gledelig. Vi beredt til å stille på møte og vedta dette raskt i Stortinget, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Det er avgjørende viktig både for bedriftene og de permitterte raskt å gi beskjed om at permitteringsperioden utvides til 52 uker, for å unngå et ras av oppsigelser.

Også Støre reagerer.

– I forrige uke sto Frp last og brast med Høyre om å si nei. Men i det øyeblikket Stortinget tar ferie, snur Frp. Hadde de gått inn i saken i forrige uke, kunne dette vært løst under avstemningen om revidert, sier han.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) avviste i Stortingets budsjettdebatt å endre permitteringsreglene:

– Å begynne i den enden nå, mener vi er feil. Nå er det viktig å få opp aktiviteten og sette i gang de tiltakene som får folk tilbake i jobb.