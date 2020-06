Unge langt mer positive til vindkraft enn vokse

– Jeg er positiv til vindkraft fordi jeg synes det er fint at vi tjener penger på strøm og at vi tar i bruk mer av naturressursene rundt oss til dette, sier hun

– Jeg tror unge er mer åpne for å bruke de grønne mulighetene man har. Vi trenger flere energikilder. Da ser man nytten i å ta i bruk flere av naturressursene, samtidig som vi passer på at vi ikke ødelegger den, legger hun til.

Blir lurt

Sverre Sivertsen, styremedlem i medlemsorganisasjonen Motvind, tror at det er klimautfordringene som gjør at de unge ser positivt på vindkraft. Men mener at de i så fall har blitt lurt.

annonse

Les også: Regjeringen vil ta mer hensyn til naboer i vindkraftsaker

– Det kan jo bety at de tror på at vindkraft har så stor betydning for klimaet, men det er jo ikke tilfelle. Den klimabløffen er jo avslørt, sier han.

Uenig

Tennholm avviser derimot at de unge blir lurt med tanke på vindkraft.

– Jeg tror det heller handler om at unge ser mer på andre muligheter. Vi prøver å gå mer bort fra fossile energikilder, og jeg tror at vi løfter blikket til å ta i bruk mer av det vi har, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474