Matgiganten Unilever slutter å annonsere på Facebook, Twitter og Instagram i USA, i protest mot angivelig hatprat på de sosiale plattformene.

Unilever slår fast at den polariserte atmosfæren i USA frem mot presidentvalget medfører at selskaper som dem selv har et ansvar for å handle. Dette rapporterer nyhetsbyrået AP.

Matgiganten slutter seg til en rekke selskaper som har sagt de vil slutte å kjøpe annonser på Facebook. Årsaken er at aktivistgrupper på venstresiden mener at plattformen ikke har slått tilstrekkelig ned på hatprat.

Aksjene til både Facebook og Twitter falt rundt 7 prosent etter kunngjøringen fra Unilever.