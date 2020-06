annonse

USA innskrenker utstedelsen av visum for et ukjent antall kinesiske tjenestemenn og anklager disse for å ha krenket Hongkongs suverenitet.

Utenriksminister Mike Pompeo konstaterer at dette dreier seg om nåværende og tidligere tjenestemenn i Kinas kommunistparti. Dette melder NTB.

Bakgrunnen for beslutningen er at regjeringen i Beijing holder på å innføre en omstridt sikkerhetslov, som vil være hevet over lokale lover i Hongkong.

Hongkong ble levert tilbake til Kina fra Storbritannia 1997. Avtalen mellom de to landene gikk ut på at territoriet skulle beholde visse friheter frem til 2047. Dette omfattet blant annet et uavhengig rettssystem, en egen lovgivende forsamling og ytringsfrihet.