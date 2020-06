annonse

Mohammad Loloei Davoudzadeh fra Iran har bodd i Norge, og jobbet som sikkerhetsvakt ved den iranske ambassaden i Oslo. Nå er han dømt for planlegging av drap av en eksiliraner i Danmark

Den 40 år gamle iraneren kom til Norge i 2008. Han har både iransk og norsk statsborgerskap, og har bopel på Frogner i Oslo.

Høsten 2018 var dansk sikkerhetspoliti sikker på at iraneren Mohammad Loloei Davoudzadeh hadde planlagt ferdig en likvidering av en eksiliraner bosatt i Ringsted i Danmark. Dette førte til en storstilt politiaksjon, hvor nærmest all biltrafikk, togtrafikk og flytrafikk ble midlertidig stanset.

Et par dager senere ble iraneren pågrepet i Sverige og deretter raskt utlevert til Danmark.

Nå er han dømt for å ha samlet inn sensitive opplysninger om en eksiliraner bosatt i Danmark, og for å ha overlevert denne informasjonen videre til iranske myndigheter. I tiltalen står det at iraneren holdt eksiliraneren under observasjon, tok foto av hus, hjem og filmet hans kone.

