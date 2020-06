annonse

Nominasjonskampen i Oslo Frp til høsten kan by på politisk jordskjelv.

Geir Ugland-Jacobsen, som i februar ble valgt som fylkesleder i Oslo Frp, sier i et intervju med Finansavisen (papirutgave) at han er usikker på om partileder Siv Jensen kan vinne i fylkeslagets nominasjonskamp til høsten.

– Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sier Ugland-Jacobsen.

Etter at Frp gikk ut av regjering i år, har en konservativ høyrevind blåst over fylkeslaget i Oslo. Geir Ugland-Jacobsen, som selv har gått i bresjen for en mer konservativ linje, ble valgt som fylkesleder mot valgkomiteens innstilling, på fylkeslagets årsmøte i februar. De samme personene som valgte Ugland-Jacobsen som leder vil utgjøre nominasjonmøtet som skal bestemme hvem som ender opp på Oslo Frps liste til stortingsvalget.

Upopulær partileder

Tidligere partiformann Carl I. Hagen har lansert seg selv som mulig tredjekandidat, men har også registrert at det er mange som mener at han faktisk bør toppe listen som førstekandidat. Denne plassen er det Siv Jensen som har i dag, og enkelte har hevdet at dette kan være en måte å kvitte seg med Jensen som partileder på. Dette ettersom hun oppfattes som utydelig i deler av partiet.

– Valget av meg som leder i Oslo Frp sier mye om stemningen i partiet. Der heller den veien. Vi fikk også vedtatt en resolusjon om å være et patriotisk fyrtårn som er klokkeklar – også den med god margin, sier Ugland-Jacobsen.

– Jeg vil ha Norge først, og det er opplagt at mange ønsker det.