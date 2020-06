annonse

– Et alvorlig problem for ytringsfriheten dersom det blir forbudt å fortelle faktaopplysninger som at innvandrere med fluktbakgrunn og innvandrere fra en del land, begår svært mye mer voldskriminalitet enn øvrig befolkning.

I en uttalelse på Facebook langer Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim ut mot Facebooks nye retningslinjer, hvor selskapet forbyr påstander om at «folk fra en bestemt rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilknytning, kaste, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller immigrasjonsstatus, er en trussel mot andres fysiske trygghet, helse eller overlevelse.»

– Hudfarge og rase styrer ikke adferd, men det er et alvorlig problem for ytringsfriheten dersom det blir forbudt å fortelle faktaopplysninger som at innvandrere med fluktbakgrunn og innvandrere fra en del land, begår svært mye mer voldskriminalitet enn øvrig befolkning, skriver Helgheim.

– Samtidig tviler jeg på at hverken Twitter eller Facebook kommer til å slå ned på grovt rasistiske ytringer som at hvite menn er privilegerte og diskriminerende, konkluderer Frp-representanten.

