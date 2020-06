annonse

– Hvis noen slo alarm om at denne galskapen kom til å oppstå, var det deg.

Slik starter Joe Rogan denne samtalen med Eric Weinstein. Weinstein er professor i evolusjonsbiologi. I 2017 ble han og kona presset ut fra Evergreen college etter at radikale studenter anklaget ham for rasisme. Weinstein er jødisk.

Jor Rogan har USAs mest populære podkaster. Flere millioner mennesker følger hver episode, og de varer som oftest 2-3 timer.

I løpet av slike samtaler kommer man naturligvis innom mange temaer. Det er flere høydepunkter i denne sendingen. Weinstein sier den radikale bevegelsen man ser er en trussel mot vestlig siviliasjon. Den har brygget i det stille på universitetene i flere tiår. Opprinnelsen er kulturmarxisme. Weinstein føyer seg inn i rekken av mennesker som trekker paralleller til Maos kulturrevolusjon og de radikale faser av Den franske revolusjon.

Weinstein frykter regelrett borgerkrig i USA.

Weinstein gir også en plausibel analyse av SARS-CoV-19 og mener det er flere karakteristika ved viruset som tyder på at det er manipulert i et laboratorium. Det er også for tilfeldig at utbrudder startet i Wuhan, hvor det nettopp er to laboratorier som forsker på coronavirus.

