annonse

annonse

Kritikk av kvotering og særbehandling av minoriteter var alt som skulle til for å skape en kritikkstorm, med påfølgende refs og oppsigelser.

En kanadisk professor kritiserte kvotering basert på såkalte mangfoldskriterier i et gammelt meningsinnlegg, nylig publisert i en forskningspublikasjon. Den prestisjetunge tyske publikasjonen, Angewandte Chemie, trakk senere meningsinnlegget, og beklaget meningene som fremkom. Saken er omtalt i flere medier, deriblant National Post.

Det aktuelle innlegget ble skrevet av professor Tomas Hudickly fra Brock University i St. Catharines, Ontario.

annonse

Les også: La mannfolka gjøre jobben sin!

Særbehandling og ulemper

Hudicklys innlegg, titulert «Organic synthesis – Where now?» ble forfattet for 30 år siden, og publisert i Angewandte Chemie nylig. Innlegget er i all hovedsak teknisk i sin omtale av trender innen organisk syntese, som er den delen av organisk kjemi som studerer og dokumenterer hvordan organiske forbindelser dannes gjennom ulike kjemiske reaksjoner.

Hudickly inkluderte også et avsnitt med kritikk av kvotering og positiv særbehandling av kvinner og minoriteter.

annonse

«I en sosial likevekt, leder positiv særbehandling av en gruppe til ulemper for andre. Veksten og vektleggingen på ansettelsespraksis som foreslår eller til og med krever likhet i absolutte tall av mennesker i spesifikke undergrupper er kontraproduktivt, dersom det resulterer i diskriminering av de mest meritterte kandidatene», skrev professoren i avsnittet.

Fordømmer meningene

Etter en massiv kritikkstorm fjernet Angewandte Chemie innlegget, og gikk ut med en beklagelse.

– Meningene som er uttrykt i dette essayet reflekterer ikke våre verdier om rettferdighet, pålitelighet og sosial bevissthet. Det er ikke bare vårt ansvar å spre pålitelig kunnskap, men også å stå opp mot diskriminering, urettferdigheter og ulikhet, sa sjefredaktør Neville Compton i en uttalelse, der han også slo fast at to redaktører ble suspendert for «feilen».

Heksejakt

annonse

Professor Hudickly mener på sin side at han er blitt utsatt for en heksejakt.

– Vi returnerer til kalvinisme og brenning på bålet. Det er absurd. Jeg uttrykte en mening, og mine ord ble totalt tatt ut av kontekst, har han sagt til Retraction Watch.

Hudicklys arbeidsplass, Brock University i St. Catharines, Ontario, har imidlertid ikke gått av veien for å fordømme professorens synspunkter.

– Disse uttalelsene er sårende og fiendtlige overfor medlemmer av mangfoldige miljøer og historisk marginaliserte grupper som, for ofte, har sett sine kvalifikasjoner og evner trukket i tvil, uttalte Greg Finn, visepresident ved universitetet.