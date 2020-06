annonse

annonse

Trump-administrasjonen er i tvil om de skal bifalle Israels omstridte plan om å annektere nesten en tredel av den okkuperte Vestbredden, opplyser flere kilder.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet at annekteringen startet 1. juli.

Annektering av de ulovlige bosetningene inngår også i president Donald Trumps såkalte fredsplan for området, men fordømmes av FN og et samlet verdenssamfunn.

annonse

Nå har tvilen tilsynelatende meldt seg også i Det hvite hus, der man i flere dager har diskutert hvordan man skal forholde seg til en slik annektering. Trump har selv deltatt i diskusjonene, men noen konklusjon er ikke trukket, opplyser kilder til Reuters.

En tredel

Netanyahu har varslet annektering av rundt 30 prosent av Vestbredden, deriblant også palestinernes kornkammer Jordandalen.

Ifølge ABC News dro Trumps spesialutsending Avi Berkowitz til Israel torsdag for å diskutere veien videre med den israelske regjeringen.

Ett alternativ til full amerikansk støtte til Netanyahus plan, er at Trump gir grønt lys til en gradvis eller mindre omfattende annektering. At han setter ned foten helt for annektering, blir sett på som usannsynlig.

annonse

Pompeo og Friedman

Blant dem som slutter opp om Netanyahus plan, er utenriksminister Mike Pompeo og USAs ambassadør i Israel, David Friedman.

– Det er opp til israelerne å fatte en beslutning om å utvide suvereniteten til andre steder, sa Pompeo onsdag.

Friedman, som selv har bidratt med rause pengegaver til bosetningen Beit El på Vestbredden, har også sagt at Israel kan annektere når de måtte ønske.

Flere ledende republikanere i Kongressen støtter også Netanyahus plan, mens andre mener annektering vil være uklokt.

Kan ødelegge

Blant dem som ifølge ABC News tar til orde for en mer forsiktig amerikansk holdning, er Trumps svigersønn Jared Kushner.

annonse

Kushner er en av arkitektene bak Trumps såkalte fredsplan, som ble utarbeidet uten palestinsk medvirkning og i nært samarbeid med Israel. Han frykter angivelig at annektering skal ødelegge USAs forhold til andre land i regionen, ikke minst Jordan, ifølge Reuters.

Også innen forsvarsledelsen i Pentagon er skepsisen stor og innvendingene mange, ifølge flere kilder.

Alvorlig brudd

FNs generalsekretær António Guterres har slått fast at den varslede annekteringen vil være «et svært alvorlig brudd på folkeretten», og FNs spesialutsending i Midtøsten, Nikolaj Mladenov, sier annektering for evig og alltid vil endre forholdet mellom Israel og palestinerne.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, sier annektering vil ødelegge enhver mulighet for fred og utgjøre en trussel for stabiliteten i hele regionen. Palestinske myndigheter advarer om det same.

– Annektering vil være en forbrytelse. Det virker som om Israel er fast besluttet på å ignorere det store røde stoppskiltet verdenssamfunnet har satt opp for å redde liv, sa palestinernes FN-ambassadør Riad Al-Maliki tidligere i uka.

Uakseptabelt

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener også at annektering vil være et brudd på folkeretten, og det samme understreket Tysklands utenriksminister Heiko Maas i et møte med sin israelske motpart Gabi Ashkenazi nylig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) håper fortsatt på en forhandlingsløsning.

– Enhver tilegnelse av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og i strid med folkeretten, sa hun tidligere i år.

annonse

Panikk-kultur

Netanyahus varslede annektering er også møtt med protester og demonstrasjoner i Israel, der blant andre tidligere statsminister Ehud Olmert er blant dem som har advart mot følgene.

– De som hevder at Jordandalen av sikkerhetsgrunner er helt avgjørende for Israel, lever enten helt avsondret fra virkeligheten, eller forsøker å selge oss en falsk historie om ikke-eksisterende farer, skriver han i Jerusalem Post.

– Dette er ledd i en falsk panikk-kultur som forsøker å innbille oss israelerne at vi er i konstant eksistensiell fare og at, takk Gud, noen ser denne faren og vet hvordan de skal komme med et modig, sionistisk og passende svar, skriver den tidligere statsministeren.

Etterretningstopper

Den tidligere lederen for Israels etterretningstjeneste Mossad, Tamir Pardo, den tidligere lederen for sikkerhetstjenesten Shin Beth, Ami Ayalon, og Israels tidligere forsvarsattaché i USA, Gadi Shamni, har også rykket ut.

– Annektering av Vestbredden vil true Israels fredsavtaler med Egypt og Jordan, gjøre våre allierte i Golfen rasende, undergrave den palestinske selvstyremyndigheten og sette Israel som et jødisk demokrati i fare, skrev de tre i Foreign Policy tidligere i år.

– Å risikere alt dette, bare for å annektere et område som Israel fra før har full kontroll over, gir ingen mening, skriver de tre og kaller Netanyahus plan «hensynsløs».

(©NTB)