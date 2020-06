annonse

Psykiatrien truer Vesten. Nok en mentalt syk person har angrepet uskyldige folk med kniv.

Denne gangen var det i Glasgow psykiatrien slo til. Badreddin Abedlla Adam (28) fra Sudan fikk et akutt anfall av mentale lidelser, og ble skutt og drept av politiet etter å ha knivstukket to tenåringer og en politimann. Ofrene er alvorlig skadet.

Angrepet skjer bare noen dager etter at en annen mentalt ustabil person med navnet Khairi Saadallah drepte tre homofile mennesker i en park i Reading.

Ifølge The Guardian ble hotellet Abedlla bodde på advart på forhånd om at gjesten Abedlla slet med mentale problemer, av andre gjester som hadde observert merkelig oppførsel fra den vordende terroristen.

Som følge av nedstengningen etter coronakrisen hadde nesten 400 asylsøkere og flyktninger blitt innlosjert i seks private hoteller i sentrum av Glasgow.

En mann som oppgir navnet Siraj sier at knivmannen skal ha sagt: Alle her på hotellet er imot meg.

Angriperen skal også ha klaget på bråk fra andre rom på hotellet.

Chris Stephens fra Scottish National Party (SNP) sier at man må stille betydelige spørsmål om hvordan man vurderer sårbarheten til disse som er plassert på hoteller.

– Selv om vi ikke kan spekulere rundt gårsdagens hendelser, er det viktig at innenriksdepartementet adresserer de ubesvarte spørsmålene rundt hvordan asylsøkere blir behandlet på disse hotellene, inkludert støtten de har fått og det faktum at veldedige organisasjoner måtte bidra med mat til de innlosjerte, sier Stephens.

Alison Thewliss representerer også SNP, og sier at disse menneskene, som er så «sårbare», aldri skulle ha vært på et hotell i utgangspunktet. Hun krever at alle får egen leilighet så raskt som overhodet mulig, og få økonomisk støtte fra staten.

– Gårsdagens tragiske hendelser i Glasgow understreker vår bekymring over forholdene de sårbare asylsøkerne tvinges å leve under. De har levd slik i over tre måneder, uten mulighet til sosial distansering, og uten mulighet til å fylle opp mobilkortene sine, slik at de kan holde kontakten med advokatene sine og familien i hjemlandet, sier Robina Qureshi, som jobber for Positive Action, en velferdsorganisasjon rettet mot hjemløse.