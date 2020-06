annonse

«Black Lives Matter»-bevegelsen har vært veldig synlige i demonstrasjonene verden over, som følge av at George Floyd døde under en arrestasjon i USA.

Black Lives Matter-bevegelsen er bygd på en løgn og vil ødelegge vår vestlige sivilisasjon. Men hva vil de egentlig oppnå? Hva er endestasjonen?

Black Lives Matter (BLM) beskrev i 2016 sine visjoner detaljert i en plan: «A Vision for Black Lives: Policy Demands for Black Power, Freedom and Justice». Planen ble den gangen omtalt i en rekke medier, og inneholder seks hovedmål og 40 prioriterte politiske tiltak.

De seks hovedmålene er som følger:

1: Stans krigen mot svarte mennesker

2: Erstatning for tidligere og pågående skader

3: Stans investeringen i institusjoner som kriminaliserer, burer inne og skader svarte mennesker. Invester i utdanning, helse og trygghet for svarte mennesker

4: Økonomisk rettferdighet for alle og en rekonstruksjon av økonomien for å sikre at våre fellesskap har kollektivt eierskap, ikke bare tilgang

5: Fellesskapet skal kontrollere lovene, institusjonene og de politiske tiltak som har størst innflytelse på svarte mennesker

6: Uavhengig svart politisk makt og svart selvbestemmelse i alle områder i samfunnet.

Som alltid finner man djevelen i detaljene. De 40 prioriterte politiske tiltakene tegner et bilde av Black Lives Matter som ikke burde tåle dagens lys. Det oser av marxisme, rasisme og en våt drøm om apartheid.

Marxisme

At BLM-bevegelsen er drevet av en marxistisk drøm er ikke nytt eller ukjent. Ledende skikkelser i BLM sier jo selv at de er trente marxister.

I planen utdypes målene i en rekke punkter. I punkt 4.3 oppheves eiendomsretten med et pennestrøk. All eiendomstrett til landområder skal oppheves og «distribueres». I punkt 4.2 skal Staten sørge for godt betalte jobber til «alle marginaliserte sorte mennesker».

Man skal støtte bedrifter som eies av sorte mennesker. I punkt 4.5 tar man til orde for å oppløse bankene, og erstatte disse med «sorte banker». Alt skal eier i fellesskap (5.1).

Tankene går til Sør-Afrika, som har innført regler som krever at sorte mennesker eier majoriteten av alle større selskaper. Resultatet er elendig økonomi og et av verdens mest voldelige land, hvor selv ledende politikere snakker åpent om at alle hvite mennesker skal drepes. Dette er heller ikke et ukjent tema blant ledende figurer i BLM-bevegelsen, som også argumenterer for å drepe alle politifolk.

Rasismen er så grov at det nesten er utrolig at medier lar det passere.

Apartheid

BLM ønsker ikke like rettigheter for alle. De ønsker «black power». Hvite mennesker skal lide for sine forfedres synder. Et eksempel på dette er kravet om «erstatning for tidligere og pågående skader».

Kravet om erstatning er ingen konspirasjonsteori. Dette tas på alvor av ledende internasjonale institusjoner som FN og EU. Så og si alle i ledelsen av Demokratene i USA støtter dette i en eller annen form.

For å si det enkelt: Mine to barn, som aldri har gjort noe galt mot svarte mennesker, skal gjennom hele sitt liv betale erstatning til svarte mennesker som aldri har blitt utsatt for noen forbrytelser, men som har samme hudfarge som noen av de som ble utsatt for slaveri for hundrevis av år tilbake.

At slaveriet var verdensomspennende og fargeblind betyr ingenting. Kun den «hvite» sivilisasjonen, som faktisk avskaffet slaveriet gjennom opplysning, menneskerettigheter og blodig borgerkrig, skal straffes.

Samtidig krever BLM i punkt 6 «Uavhengig svart politisk makt og svart selvbestemmelse i alle områder i samfunnet.» Hvite mennesker har ingen rettigheter, ifølge denne politiske plattformen.

I min verden er dette ren rasisme, og en oppdeling av samfunnet basert på hudfarge. Det er intet mindre enn apartheid.

Dokumentet er gjennomsyret av en slik forskjellsbehandling på bakgrunn av rase. I gamle dager ville vi kalt dette åpenbar rasisme, men i en postmoderne verden, ødelagt av akademiske misfostre som «kritiske hvithetsstudier», så er rettferdighet likestilt med hevn. En hevn som ikke rammer gjerningsmennene, men som rammer tilfeldige, uskyldige mennesker som tilfeldigvis er født med en bestemt hudfarge.

At man vil avskaffe eiendomsretten til landområder for hvite mennesker, og overføre eierskapet til et sort fellesskap, har vi sett før. I Zimbabwe, og nå i Sør-Afrika. Resultatet er matmangel, sult og økonomisk katastrofe.

Eller for å si det helt enkelt: Apartheid.

Kaos

Selv om politisk korrekte medier forsøker å fremstille demonstrasjonene som fredelige og rettferdige, viser utallige klipp på YouTube en annen historie. Gjenger av mørkhudede menn slår gamle hvite damer halvt ihjel. Det plyndres, det ødelegges. Alt skal rives ned. Vi er vitne til starten av en revolusjon. Det kommer trolig til å ende i et blodbad.

Samtidig skal politiet avskaffes, alle fengslede sorte mennesker skal slippes fri. De skal avkriminaliseres (3.1). Det er som en virtuell storm av Bastillen. Sorte mennesker i fengsel er nemlig politiske fanger (5.1). Om de er arrestert for drap, voldtekt eller annen grov kriminalitet nevnes ikke, til tross for at de fleste ofrene faktisk er svarte. For kriminaliteten skyldes de rasistiske institusjonene, som også må avskaffes.

I USA er det nå slik at situasjonen er i ferd med å komme helt ut av kontroll. Fjerner man politiet så henter amerikanerne våpnene sine. Borgerkrig er ikke lenger en fjern mulighet. Og som planen sier allerede i innledningen: BLM er en amerikansk bevegelse, men de har globale mål.

Statuedebatten er et eksempel: De river ned statuer, ikke for å rette opp en urettferdighet, men som et symbol på makt. Det er en fuck you til det etablerte demokratiet. De sier det rett ut: Når de valgte demokratiske ledere svikter, må de kastes, uansett hva folkets mening er.

Det viktigste er ikke at sorte mennesker skal få det bedre. Det som betyr noe er å fjerne Donald Trump.

Mens anarko-kapitalistene kan bygge sine katedraler på steingrunn, basert på eiendomsretten og individuell frihet, så bygger anarko-marxismen en stråhytte på sandgrunn, hvor individuelle rettigheter vaskes bort av bølger av vold, hat og kaos.

Det er volden som bestemmer, åpen debatt er rasistisk og må avskaffes.

Vi har fått en ny og grusom form for arvesynd. Hvite mennesker er født skyldige, men muligheten for tilgivelse og frelse er fjernet. Selv for de av oss som aldri har begått en forbrytelse utover vår medfødte hudfarge.

Nyttige idioter

Jeg ser Premier League etter en lang pause. Overbetalte idioter kneler for tyranniet, de har til og med visket ut sine egne navn og erstattet det med Black Lives Matter.

Jeg ser en svensk politikvinne som kneler for pøbelen, og gråter av glede.

«Hun kneler for en tidsånd som har kapitulert til ekstremister. Derfor er det et makabert syn. Det varsler ikke godt for Vesten (…) Hun er barnet som ikke vil være voksen, autoriteten som ikke vil være sin makt bekjent, hun er likestillingens ytterste konsekvens.»

Hver dag leser man flere innlegg i avisene som forklarer oss onde, hvite mennesker hvor fryktelig rasistiske vi er. Det kreves at vi bøyer hodet i skam, vi skal erkjenne vår «strukturelle rasisme», vi skal knele.

Til alle dere som kneler: Dere er det Lenin kalte nyttige idioter (selv om det nok er et falskt sitat).

Jeg tror på like rettigheter for alle. Jeg mener at alle liv har en betydning. Selvsagt gjelder dette for svarte liv, men det gjelder i like stor grad for hvite liv. Men ytrer du det siste mister du jobben.

Black Lives Matter vil skape kaos, rasisme, marxisme og apartheid. BLM-bevegelsen er verre enn andre revolusjoner, for de tar utgangspunkt i Robespierre og terroren. Det neste trinn er at revolusjonen spiser sine egne barn.

Selv Wall Street Journal skriver på lederplass at Jacobinerne er returnert: Guillotinen er riktignok ikke tatt i bruk ennå, men den ukritiske fordømmelsen og den revolusjonære ånden viser seg i ønsket om å ødelegge karrierer, livsopphold og det gode navn og rykte.

Jeg sier nei takk, og innrømmer glatt at jeg føler en dyp avsky for hele sirkuset.

Som jeg skrev i mitt aller første innlegg her i Resett:

«Ethvert ærlig menneske bør bli (feilaktig) beskyldt for rasisme, kvinnehat, islamofobi og fascisme minst en gang i året. Hvis ikke er man sannsynligvis en del av problemet.»

Og en ting er sikkert: Jeg kneler aldri!