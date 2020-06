annonse

Valgdagsmålingen fra Ipsos søndag kveld anslår at Duda vant 41,8 prosent av stemmene, mens Warszawas populære borgermester Trzaskowski fikk 30,4 prosent. Målingen har en feilmargin på 2 prosentpoeng.

Dermed oppnådde ingen 50 prosents oppslutning, som er kravet for å vinne valget direkte i første runde. Hvis målingen stemmer med de offisielle resultatene, vil Duda møte sentrumsorienterte Trzaskowski i andre valgomgang 12. juli.

Støttet av Trump

Duda er en lojal støttespiller for det nasjonalkonservative regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

Duda har dessuten støtte fra USAs president Donald Trump som få dager før valget tok imot sin polske motpart i Det hvite hus – som den første utenlandske lederen siden pandemien begynte.

Sterkt EU-vennlige Trzaskowski fra opposisjonspartiet Borgerplattformen har lovet å omgjøre omstridte juridiske reformer som gir regjeringspartiet PiS stor makt over rettsapparatet og som har skapt stor uro i EU.

Polens statlige valgkommisjon sier de vil offentliggjøre de endelige resultatene innen onsdag kveld.

Test for høyrepopulistene

Om Duda til slutt vinner en ny femårsperiode som president om to uker, vil avgjøre hvorvidt det sittende regjeringspartiet kan beholde sitt nær monopolistiske grep om den politiske makten i Polen.

Siden president Duda støttes av PiS, regnes presidentvalget som en stor test for de polske høyrepopulistene.

Partiet har vært i konflikt med EU over lover som har gitt regjeringen kontroll over landets domstoler og viktigste juridiske institusjoner, noe EU har erklært at innebærer en oppløsning av demokratiske europeiske verdier.

I hjemlandet har PiS imidlertid gjort seg populære med omfattende velferdstiltak for eldre og fattige som ble hardest rammet da kommunismen falt.

Ventet samling mot Duda

Meningsmålinger har antydet at Duda vil få en tøffere utfordring i en andre valgrunde fordi mange opposisjonsvelgere ventes gå sammen om å stemme mot ham.

Kandidaten med tredje flest stemmer ble Szymon Holownia, en TV-kjendis og journalist som tidligere studerte til å bli prest. Han fikk ifølge målingen 13,3 prosent av stemmene. Holownia stiller som uavhengig kandidat og har klart å generere en viss entusiasme blant mange polakker som er trette av årevis med krangling mellom PiS og Borgerplattformen, landets to største partier.

De fleste av hans tilhengere har sagt i meningsmålinger at de vil støtte Trzaskowski i et omvalg.

Ytre høyre-kandidaten Krzysztof Bosak ser ut til å ha oppnådd 7,4 prosent av stemmene, og de to finalistene må nå også kjempe om hans velgere i neste runde.

Mistet popularitet

Valget skulle egentlig avholdes 10. mai, men ble utsatt i en kaotisk politisk og juridisk kamp ettersom regjeringspartiet presset på for å avholde valget til tross for koronapandemien.

I april nøt Duda stor støtte og var ventet å vinne i første runde. Han ble hjulpet av rosende pressedekning i statlige medier og ved at andre kandidater var hindret fra å drive sine valgkampanjer.

Men i takt med at koronarestriksjonene ble lettet på, erstattet Trzaskowski en tidligere kandidat for Borgerplattformen, noe som førte til en ny dynamikk og mer spenning i valgkampen.

Mot likekjønnet ekteskap

Dudas valgkamp har fokusert på å forsvare tradisjonelle verdier sammen med løfter om å forsette å løfte levestandarden til vesteuropeisk nivå. Han er en uttalt motstander av at homofile skal få gifte seg og få adoptere, og har karakterisert budskapet fra organisasjoner som jobber for LGBT-rettigheter som «farlig ideologi».

Denne type retorikk, sammen med lovene som har gitt PiS-partiet mye større kontroll over det juridiske systemet og over mediene, har ført til bekymring om at Polen er i ferd med å følge etter Ungarn i å oppløse demokratiske normer som ble etablert etter at kommunismen kollapset for tre tiår siden.

Under valgkampen har Trzaskowski lovet å bevare PiS-partiets populære velferdsprogrammer, men gjenopprette konstitusjonelle normer.

NTB-AP