Ingebjørg Storeide Folgerø (H) mener det er et «hvitt privilegium» at Jesus fremstilles om hvit.

Mandag skrev Black Lives Matter-aktivist Shaun King at statuer som skildrer Jesus som en «hvit europeer» burde rives ned fordi de er en form for «white supremacy» (hvit dominans).

– Ja, jeg mener statuer av den hvite europeeren de hevder er Jesus skal rives ned. De representerer en type hvit dominanse, skrev han på twitter.

Men han ga seg ikke der. Også bilder av den «europeiske moren til Jesus og hans hvite venner» bør rives ned, ifølge BLM-aktivisten.

– Alle vegg og glassmalerier av den hvite Jesus, og hans europeiske mor, og deres hvite venner skal også rives ned. De er en grov form for hvit dominans. Laget som verktøy for undertrykkelse. Rasistisk propaganda. De skal alle ned, fortsatte han.

Yes.

All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down.

They are a gross form white supremacy.

Created as tools of oppression.

Racist propaganda.

They should all come down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020