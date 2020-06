annonse

Høyre vil fase ut elbilfordelene fra 2022, ifølge et forslag Høyres programkomité nå jobber med.

NTB melder at programkomiteens nestleder, Henrik Asheim, viser til at elbiler – som bensin- og dieselbiler – sliter på veiene, skaper kø og havner i ulykker. Det må dessuten bygges ut ladestasjoner. Derfor må også elbileierne bidra til statskassen.

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter igjen til å bygge ut veinettet for, sier han til NTB.

– Det er veldig viktig at Høyre er tydelig på når vi skal begynne å fase inn avgifter og moms på elbiler. Da blir det forutsigbart for forbrukerne, legger han til.

Fossilfritt i 2025

For å få opp andelen nullutslippsbiler på veiene har politikerne vedtatt en rekke fordeler ved å kjøpe elbil. Fordelene skal uansett forbli ut denne stortingsperioden.

Elbiler og andre nullutslippsbiler har i dag ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer flere fordeler, som rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og reduserte ferjebilletter.

Målet med politikken har vært å få opp antallet nullutslippsbiler på veiene, noe politikerne har lyktes med. Stortinget har også gått inn for at alle nybiler som selges etter 2025, må være utslippsfrie.

Debatten om hva som skal skje med fordelene i neste stortingsperiode kommer nå på dagsorden, siden elbilfordelene har fungerert så godt at de koster statsbudsjettet milliarder av kroner hvert år i tapte inntekter.

I statsbudsjettet for 2020 ble det anslått at momsfritaket for elbiler kostet staten 7,7 milliarder kroner i tapte inntekter i fjor, mens fritaket for engangsavgift kostet 3,3 milliarder.