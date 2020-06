annonse

Denne videoen fra Haramsøya må du få med deg! Her ser du fjellet der vindkraftutbyggere vil bygge vindmøller for å selge såkalt «grønn energi»til Europa.

– Vi har lyst til å ta vare på hjemplassen vår, naturen vår. Også har vi lyst til å la den være som den er. Ikke bli ødelagt. Av et selskap, fra et helt annet land, sier aktivisten i videoen.

Videoen viser vakre fjell, vind som blåser i gress og sjø som slår mot homer og berg. Fugleliv og soloppgang.

Det er en grunn til at vindkraft engasjerer og provoserer, på tvers av de vanlige høyre-venstreaksen i norsk politikk.

Nordmenn er ulike, men de fleste av oss har et forhold til naturen på stedene der vi bor eller der vi kommer fra. Uansett om vi er mye eller lite på fjellet eller i marka, ønsker vi å vite at den ligger der. Urørt. Også for kommende generasjoner.

Som aktivisten på videoen sier:

– Det føles som jeg holder på å miste en del av meg selv.

Opprørt

I kommentarfeltet på Youtube er også flere opprørt:

«Hvordan kan staten la dette skje, tillate et slikt overgrep mot folket og naturen på denne lille unike øya», spør en. «Håper våre politikere snart våkner og at Erna ikke lar denne naturen bare bli et minne», skriver en annen.

Men det er ike noen grunn til å tro at dette vil skje, dessverre. For våre politikere har grønn energi et mantra som er viktigere enn naturen der vi bor.