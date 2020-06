annonse

Hittil i år har Tolletaten langs svenskegrensen på Østlandet beslaglagt 800.000 flere sigaretter og 170 prosent mer kjøtt enn til samme tid i fjor.

Trass i at antallet passeringer over Svinesund på en lørdag har gått fra 1.000 i timen til vanlig til bare 90 i timen sist lørdag, har smuglingen ikke blitt mindre omfattende, skriver NRK.

Under coronakrisen har smuglerne søkt seg til mindre veier og stier, i stedet for de store veiene.

– I tillegg har det vært flere beslag i post, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Vi har hatt noen kjempestore sigarettbeslag i trailere litt lenger nord i området vårt. Mens her nede hos oss hadde vi for eksempel en eldre dame i midten av 70-årene som hadde fylt opp bilen med over 4.000 sigaretter. Hun fortalte at hun to uker tidligere hadde gjort nøyaktig det samme og avventet karantene, før hun kjørte over på nytt, sier Grandahl.

Tollerne forteller at de stort sett har gjort mindre funn av hasj til eget bruk.

