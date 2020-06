annonse

Det er privat sektor som har bidratt mest i coronadugnaden, sier NHO-topp Stein Lier-Hansen. Han mener at offentlig sektor må slankes kraftig.

Lier-Hansen går til orde for at offentlig sektor må bidra langt mer for å få landet ut av krisen. Og det bidraget innebærer først og fremst å bli færre, ifølge NTB.

– Førstelinjen i helsesektoren har selvsagt tatt en stor belastning. Men den gruppen som har tatt størst belastning, er den som har mistet jobben eller blitt permittert med sterkt redusert lønn, og det har først og fremst vært i privat sektor. Hvis man forfølger den logikken, så er det de som sitter i trygge jobber og ikke vært utsatt for trusler om nedbemanning, som har bidratt minst, sier han.

– Noen har sågar fått lov til å jobbe hjemme i en så stor grad at de har rukket å pusse opp både hus og hytter. Vi har jo nesten gått tom for trykkimpregnert terrassebord, og det har omtrent aldri skjedd før, leger han til.

– Det er ikke noe kritikk, men med tanke på dugnadsdebatten, så bør offentlig ansatte kanskje akseptere at det blir noen færre av dem for å hjelpe samfunnet fremover igjen, sier han.

Bedre velferd

NHO-toppen og Ap-mannen terget på seg mange i både eget parti og i fagbevegelsen da han tidligere i sommer argumenterte for kuttreform i offentlig sektor i Klassekampen.

Han mener at offentlig sektor må organisere seg mer effektivt for å rigge seg for en tid med eldrebølge og færre yrkesaktive per alderspensjonist.

– Antallet offentlig ansatte må også bli færre i sum, ellers så går ikke regnestykket opp, sier han.

Absurd og respektløst

Fagforbundets leder Mette Nord reagerer sterkt på uttalelsene. LO-forbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon og har flesteparten av sine medlemmer i offentlig sektor.

– Å lage en konflikt mellom offentlig og privat sektor i situasjonen vi står i nå, det synes jeg er helt absurd, sier hun til NTB.

– Det å si at ansatte i offentlig sektor er så trygge på jobbene sine at de ikke er med på dugnaden, og at hjemmekontor er synonymt med å pusse opp husene sine, det er så til de grader respektløst for overfor folk som nå har jobbet nesten døgnet rundt, legger hun til

– Jeg skulle ønske han ville brukt mer tid på å få opp organisasjonsgraden blant sine egne og få opp graden av tariffavtaler, for det ville bidratt til et mer ryddig og velorganisert arbeidsliv, og da hadde kanskje behovet for tilsyn og direktoratet blitt mer redusert, avslutter hun.

